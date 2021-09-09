Microlino 2.0, üretime hazır haliyle sergilendi

Uzun süredir geliştirme süreciyle gündemde olan minik elektrikli şehir aracı Microlino, üretime hazır haliyle Münih'te ortaya çıktı.

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ntv.com.tr 09.09.2021 - 11:26

1950'li yılların ortasında iflasın eşiğine gelen BMW, şirkete hemen para kazandıracak, geliştirme maliyeti yüksek olmayan bir model arayışına girdi. 1954 Torino Otomobil Fuarı'nda İtalyan üretici Iso Rivolta'nın standında yer alan üç tekerlekli otomobil Iso Isetta böylece BMW'yi iflastan kurtaran model oldu.

Yalnızca 350 kilogram ağırlığında olan bu araç çok satan bir ürün haline geldi. Fiyatı makul olan otomobil çoğu kişinin satın alabileceği bir sınıftaydı. Ayrıca Isetta için normal bir ehliyet yerine motosiklet ehliyetiyle de kullanılabiliyordu. 8 yıl boyunca üretilen aracın üretimi1962 yılında durduruldu.

İşte bu ikonik modelden esinlenilen elektrikli Microlino 2.0, İsviçre merkezli Micro firması tarafından üretime geçiyor.

Bu minik araç Urban, Dolce ve Competizione olarak üç farklı versiyonla gelecek.

Giriş seviyesinde beyaz veya turuncuye parlak siyah tavan eşlik ediyor. Dolce versiyonunda renk paleti genişlerken krom detaylar, beyaz tavan ve LED ışık şetirleri ekleniyor. Competizione versiyonunda ise mat gövde renkleri parlak siyah tavanla alınabilecek.

Quadricycle (Dört tekerli bisiklet) sınıfında olan araçta güvenliği öne çıkarmak adına monokok şasi kullanılmış.

Aracın elektrik motoru 17 hp güç ve 118 Nm tork üretebiliyor. Bataryalar hariç ağırılığı 435 kilogram olan Microlino 0'dan 50 kilometre hıza 5 saniye ulaşıyor. Modelin azami hızıysa 90 kilometre.

Araçta 6 kWsa, 10.5 kWsa ve 14 kWsa olarak üç farklı batarya seçeneği sunuluyor. Bu bataryaların sırasıyla 95 km, 175 km ve 230 km menzil sağlayabiliyor. Bataryaların yüzde 80 şarja ulaşması 3-4 saat aralığında sürüyor.

Microlino 2.0'ın başlangıç fiyatı daha önce açıklanmıştı. 12 bin 500 euroluk bu fiyatta bir değişim yok. İlk etapta yıllık 7 bin 500 adet üretilecek araç için şimdiye kadar 24 bin adetlik sipariş alınmış.