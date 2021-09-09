Microlino 2.0, üretime hazır haliyle sergilendi

ntv.com.tr 09.09.2021 - 11:26 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 11:31
1950'li yılların ortasında iflasın eşiğine gelen BMW, şirkete hemen para kazandıracak, geliştirme maliyeti yüksek olmayan bir model arayışına girdi.
1954 Torino Otomobil Fuarı'nda İtalyan üretici Iso Rivolta'nın standında yer alan üç tekerlekli otomobil Iso Isetta böylece BMW'yi iflastan kurtaran model oldu.
Giriş seviyesinde beyaz veya turuncuye parlak siyah tavan eşlik ediyor. Dolce versiyonunda renk paleti genişlerken krom detaylar, beyaz tavan ve LED ışık şetirleri ekleniyor.
Competizione versiyonunda ise mat gövde renkleri parlak siyah tavanla alınabilecek.