Milyonluk otomobiller görücüye çıktı

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Expo Center'da fuarın basın günü etkinliği gerçekleştirildi.
Ziyarete 14 Ocak'ta açılan otomobil fuarı, dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerini Brüksel'de bir araya getirdi.
Bu yıl 100'üncü yaşına giren fuar, 2021 ve 2022'de Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.
Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce farklı araç yer aldı.
Fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıktı. Ayrıca Hyundai IONIQ 6 modeli de yer aldı.
Özellikle elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, DS, Renault, Dacia, Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Hyundai, Ford, Nissan ile birlikte, Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Porche, Bugatti, Lamborghini, Bentley gibi çok sayıda lüks otomobil de sergilendi.
Otomobiller hakkında geniş bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, araçların satışları da gerçekleştirilecek.
Yoğun ilgi görmesi beklenen fuar 22 Ocak'ta sona erecek.