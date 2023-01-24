Milyonluk otomobiller görücüye çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 100'üncü yılı kutlanan Brüksel Otomobil Fuarı ziyarete açıldı. Milyonluk araçlar görücüye çıktı. Elektrikli otomobillere de geniş yer verilen fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler sergilendi.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 1

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Expo Center'da fuarın basın günü etkinliği gerçekleştirildi.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 2

Ziyarete 14 Ocak'ta açılan otomobil fuarı, dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerini Brüksel'de bir araya getirdi.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 3

Bu yıl 100'üncü yaşına giren fuar, 2021 ve 2022'de Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 4

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce farklı araç yer aldı.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 5

Fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıktı. Ayrıca Hyundai IONIQ 6 modeli de yer aldı.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 6

Özellikle elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, DS, Renault, Dacia, Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Hyundai, Ford, Nissan ile birlikte, Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Porche, Bugatti, Lamborghini, Bentley gibi çok sayıda lüks otomobil de sergilendi.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 7

Otomobiller hakkında geniş bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, araçların satışları da gerçekleştirilecek.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 8


​​​​​​​​Yoğun ilgi görmesi beklenen fuar 22 Ocak'ta sona erecek.

Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 9
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 10
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 11
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 12
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 13
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 14
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 15
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 16
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 17
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 18
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 19
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 20
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 21
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 22
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 23
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 24
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 25
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 26
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 27
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 28
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 29
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 30
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 31
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 32
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 33
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 34
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 35
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 36
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 37
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 38
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 39
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 40
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 41
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 42
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 43
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 44
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 45
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 46
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 47
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 48
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 49
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 50
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 51
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 52
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 53
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 54
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 55
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 56
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 57
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 58
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 59
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 60
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 61
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 62
Milyonluk otomobiller görücüye çıktı - 63

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER