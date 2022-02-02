Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var

Otoparkta bulunan araçların 3-4 milyon lira değerinde olduğunu söyleyen Büyüköztürk, yedieminlerdeki araçların tasfiye edilmesini istediklerini ifade ederek, “Otoparkta araçlar uzun yıllardır bekledikçe değeri düşüyor. Ayrıca beklenilen gün süresi kadar da otopark ücreti kaydediliyor. Zamanla otopark ücreti çoğalıyor ancak biz yüzde 30’u geçemediğimiz için vatandaş da otopark ücreti nedeniyle mağdur oluyor” dedi.