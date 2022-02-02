Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var

Edirne’de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin Otoparkı'nda yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.

Haberler - İHA 02.02.2022 - 10:09

Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 1

Edirne’de 2009 yılından beri hizmet veren yediemin otoparkında bulunan yüzlerce araç çürümeye terk edildi.

Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 2

Araç sahiplerinin araçlarını gelip almaması ve uzun süredir icra daireleri ile Milli Emlak tarafından satış yapılmaması sebebiyle otoparkta bulunan araç sayısı günden güne artıyor.

Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 3

Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne’de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.

Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 4

Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, sadece kendi otoparkında 750 motosiklet ve 200 aracın bulunduğunu belirtti.

Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 5

Otoparkta bulunan araçların 3-4 milyon lira değerinde olduğunu söyleyen Büyüköztürk, yedieminlerdeki araçların tasfiye edilmesini istediklerini ifade ederek, “Otoparkta araçlar uzun yıllardır bekledikçe değeri düşüyor. Ayrıca beklenilen gün süresi kadar da otopark ücreti kaydediliyor. Zamanla otopark ücreti çoğalıyor ancak biz yüzde 30’u geçemediğimiz için vatandaş da otopark ücreti nedeniyle mağdur oluyor” dedi.

Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 6
Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 7
Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 8
Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var - 9

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER