Modifiye otomobil tutkunları Bursa'da buluştu

Denizli’den yaklaşık 1,5 sene önce aldığı 1997 model Tofaş Doğan marka otomobiline yaptığı modifiyeyle dikkatleri üzerine çeken Muhammet Ertem, “Şuan bu değerdeki bir aracı en az 150 bine alabilirsiniz. Ben bunun içerisine yaklaşık 250 bin lira değerinde değişiklik yaptım. Koltuklarından direksiyonuna, arkadaki yolcu televizyonlarından telefonuna kadar bir çok özelliği yer almaktadır. Aracıma bir fiyat biçemiyorum. Almak isteyen var ama satmıyorum” diye konuştu.