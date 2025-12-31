Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 belli oldu, araç sahibi herkesi ilgilendiriyor. Tek tek hesapladık
31.12.2025 08:24
Son Güncelleme: 31.12.2025 08:34
Burak Taşçı
Türkiye'de bulunan 33 milyonu aşkın araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı 6,5 puan indirildi. Yeni oran yüzde 18,95 oldu ve ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi düştü.
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki yeniden değerleme oranı yüzde 25,49'dan yüzde 18,95'e düştü.
Araç sahipleri beklenenden daha düşük MTV ödeyecek. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksitte ödeniyor. İlk taksit Ocak ayında, ikinci taksit Temmuz ayında tahsil ediliyor.
MTV borcu bulunan araçlar muayeneye giremiyor ayrıca satış/devir işlemleri de gerçekleştirilemiyor.