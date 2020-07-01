Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama)

Birinci taksidi Ocak ayında ödenen 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksidi için ödeme dönemi başladı. Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 üzerinde indirim yetkisi kullanıldı ve yüzde 12'ye çekildi. Peki MTV ödemeleri 2.taksit ödemeleri ne zaman yapılacak, son ödeme günü ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek? MTV ödeme nasıl yapılır?

ntv.com.tr 01.07.2020 - 14:57

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 1

Her sene iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit dönemi bugün başladı. 

Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 2

İlk taksidi Ocak ayında yapılan MTV ödemelerinin 2.taksit ödemeleri Temmuz ayında başladı. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

Ödemeler 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılabilecek. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 3

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 4
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 5

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

1301-1600 cc 

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 6

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 7

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 8

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 9

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 10

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 11

2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi. 

1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 12

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1059 lira

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1156 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 13

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 1846 lira

1301-1600 cc

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2014 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 14

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ne zaman? (MTV hesaplama) - 15

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5136 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 5603 lira

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