Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesinde son gün (MTV hesaplama nasıl yapılır?)

ntv.com.tr 31.07.2020 - 10:07
Araç sahiplerinin 2 taksit olarak ocak ve temmuz ayında ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için bugün son gün.
Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.
Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.
İlk taksidi Ocak ayında yapılan MTV ödemelerinin 2.taksit ödemeleri Temmuz ayında başladı. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.
Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.
01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
1-3 yaş
0-1300 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası
2019 MTV: 946 lira
2020 MTV: 1059 lira
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV: 1033 lira
2020 MTV: 1156 lira
1-3 yaş
1301-1600 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
1301-1600 cc
Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası
2019 MTV’si: 1649 lira
2020 MTV’si: 1846 lira
1301-1600 cc
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV’si: 1799 lira
2020 MTV’si: 2014 lira
1-3 yaş
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira
2019 MTV’si: 4586 lira
2020 MTV’si: 5136 lira
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV’si: 5003 lira
2020 MTV’si: 5603 lira