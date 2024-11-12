Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı 2025: Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araçlar için ne kadar ödenecek?
Araç sahipleri 2025 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ne kadar olacağını merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyonu sonrasında, 2025 yılında geçerli olacak olan yeniden değerleme oranı belirlendi. Peki, 2025 MTV ne kadar olacak, hangi araçlar için ne kadar ödenecek?
MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak. Araç sahipleri ise en düşük MTV fiyatlarının ne kadar olduğunu ve hangi araçların ne kadar MTV ödeneyeceğini merak ediyor. Peki, 2024 MTV ödemesi ne kadar olacak?