Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranları belli oldu

ntv.com.tr 05.11.2019 - 11:56
Her sene ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni oranlar belli oldu. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.
Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.
01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek? İşte yeniden değerleme oranlarıyla birlikte yeni MTV tutarlarının tam listesi...
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 1055 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1837 lira
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 3245 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 5112 lira
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 735 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1377 lira
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2534 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3936 lira
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 411 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 799 lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1493 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2314 lira
1-3 yaş
0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 1055 lira
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2019 MTV: 946 lira
2020 MTV: 1159 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV: 1033 lira
2020 MTV: 1266 lira
1-3 yaş
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1837 lira
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2019 MTV’si: 1649 lira
2020 MTV’si: 2021 lira
1301-1600 cc
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV’si: 1799 lira
2020 MTV’si: 2205 lira
1-3 yaş
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV: 2911 lira
2020 MTV: 3568 lira
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV: 3176 lira
2020 MTV: 3893 lira
1-3 yaş
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV’si: 4586 lira
2020 MTV’si: 5621 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV’si: 5003 lira
2020 MTV’si: 6132 lira