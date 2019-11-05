Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranları belli oldu (Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?)

2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 23.73'ken Cumhurbaşkanlığı kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

Bu yıl içinde bir değişiklik olmazsa 2020 yılında hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? İşte yeniden değerleme oranlarıyla birlikte yeni MTV tutarlarının tam listesi...