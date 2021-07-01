MTV hesaplama nasıl yapılır? (MTV 2021 2. taksit ödemeleri başladı)

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Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisi ve 2020'ye ait elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi bugün itibarıyla başladı.
Buna göre, 2020'de elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi ve 2021'e ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi bugün başlarken, ödemeler için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.
Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.
Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.
Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 56 bin 500 lirayı aşmayanlar, 99 bin lirayı aşmayanlar ve 99 bin lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 141 bin 600 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 141 bin 900 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
0-1300 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 1.051 lira
4-6 yaş - 733 lira
7-11 yaş - 410 lira
12 -15 yaş - 309 lira
16 ve yukarı yaş - 109 lira
Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 1.155 lira
4-6 yaş - 806 lira
7-11 yaş - 450 lira
12 -15 yaş - 341 lira
16 ve yukarı yaş - 120 lira
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 1.261 lira
4-6 yaş - 879 lira
7-11 yaş - 492 lira
12 -15 yaş - 372 lira
16 ve yukarı yaş - 130 lira
1301-1600 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 1.830 lira
4-6 yaş - 1.372 lira
7-11 yaş - 796 lira
12 -15 yaş - 563 lira
16 ve yukarı yaş - 216 lira
1301-1600 cc
Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 2.014 lira
4-6 yaş - 1.510 lira
7-11 yaş - 876 lira
12 -15 yaş - 617 lira
16 ve yukarı yaş - 236 lira
1301-1600 cc
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 2.197 lira
4-6 yaş - 1.647 lira
7-11 yaş - 954 lira
12 -15 yaş - 674 lira
16 ve yukarı yaş - 258 lira
1601-1800 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 3.556 lira
4-6 yaş - 2.781 lira
7-11 yaş - 1.635 lira
12 -15 yaş - 998 lira
16 ve yukarı yaş - 387 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 3.881 lira
4-6 yaş - 3.032 lira
7-11 yaş - 1.786 lira
12 -15 yaş - 1.090 lira
16 ve yukarı yaş - 422 lira
1801-2000 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 5.603 lira
4-6 yaş - 4.315 lira
7-11 yaş - 1.510 lira
12 -15 yaş - 998 lira
16 ve yukarı yaş - 594 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 6.113 lira
4-6 yaş - 4.709 lira
7-11 yaş - 2.767 lira
12 -15 yaş - 1.647 lira
16 ve yukarı yaş - 648 lira
2001 - 2500 cc
Matrahı 176 bin 800 lira
1-3 yaş - 8.405 lira
4-6 yaş - 6.102
7-11 yaş - 3.812
12 -15 yaş - 2.277 lira
16 ve yukarı yaş - 901 lira
Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü
1-3 yaş - 9.170 lira
4-6 yaş - 6.656 lira
7-11 yaş - 4.158 lira
12 -15 yaş - 2.485 lira
16 ve yukarı yaş - 983 lira
2501 - 3000 cc
Matrahı 353 bin 900 lira
1-3 yaş - 11.719 lira
4-6 yaş - 10.196 lira
7-11 yaş - 6.369 lira
12 -15 yaş - 3.426 lira
16 ve yukarı yaş - 1.256 lira
Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş - 12.786 lira
4-6 yaş - 11.122 lira
7-11 yaş - 6.949 lira
12 -15 yaş - 3.738 lira
16 ve yukarı yaş - 1.371 lira
İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek.
Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.