MTV'ye taksit yapan bankalar hangileri?

19.01.2026 10:41

Burak Taşçı

Motorlu Taşıtlar Vergisini taksitli ödemek için süre azalıyor. Bankalar MTV ödemelerine ilişkin taksit sayılarını açıkladı.

33 milyonu aşkın araç kullanıcısını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Yılda iki kez tahsil edilen MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı. Yükselen MTV tutarları nedeniyle faizsiz olarak taksit yapan bankaların kredi kartları tercih ediliyor.

HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR? 2
HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit

Ziraat BankKart 4 taksit

Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

Albaraka 3 taksit

Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit

 

Garanti BBVA Bonus 3 taksit

Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit

Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit

Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit