MTV'ye taksit yapan bankalar hangileri?
19.01.2026 10:41
Burak Taşçı
Motorlu Taşıtlar Vergisini taksitli ödemek için süre azalıyor. Bankalar MTV ödemelerine ilişkin taksit sayılarını açıkladı.
33 milyonu aşkın araç kullanıcısını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
Yılda iki kez tahsil edilen MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı. Yükselen MTV tutarları nedeniyle faizsiz olarak taksit yapan bankaların kredi kartları tercih ediliyor.
HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?
Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit
TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit
Ziraat BankKart 4 taksit
Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit
Albaraka 3 taksit
Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit
Garanti BBVA Bonus 3 taksit
Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit
Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit
Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit
Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit