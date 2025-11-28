Musk'tan Robovan paylaşımı: 20 kişilik Tesla minibüsü ne zaman geliyor?
28.11.2025 10:01
Beyza Çolak
Tesla CEO’su Elon Musk sosyal medya hesabından, 20 kişilik otonom minibüs Robovan ile ilgili paylaşım yaptı.
Robovan, ilk kez 2024’te Los Angeles’ta düzenlenen We, Robot etkinliğinde prototip olarak tanıtılmıştı. Tesla’nın otonom taksi modeli Cybercab ile aynı tasarım dilini taşıyan model, tam otonom sürüş sistemine sahip ve hem yolcu hem de ticari yük taşımaya uygun bir “robot minibüs” olarak konumlandırılıyor.
Robovan, klasik bir minibüsten çok uzak bir görünüme sahip. Dış tasarımı bir tren vagonunu andıran aerodinamik bir forma sahip. Tekerlekler dışarıdan görünmeyen aracın, kayar kapıları, gümüş metalik yüzeyi ve retro-fütüristik hatları dikkat çekiyor.
Musk, tanıtım sırasında “Gelecek, gelecek gibi görünmeli” diyerek bu sıra dışı tasarımın Tesla’nın vizyonunu yansıttığını belirtmişti.
Araç 20 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. İster insan ister yük taşımak için ölçeklenebilir iç tasarıma sahip.
Sürücüsüz bir model olduğu için direksiyon simidi bulunmuyor. Aracın fiyat ve üretim takvimi ise henüz açıklanmadı
Tesla’nın genel hedefi ise 2030’a kadar yılda 20 milyon araç üretmek. Şirket, bu hedef için yeni tesis planlarını da henüz paylaşmadı. Öte yandan robotaksi modeli Cybercab’ın 2026–2027’de üretime girmesi bekleniyor.