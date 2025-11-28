Musk'tan Robovan paylaşımı: 20 kişilik Tesla minibüsü ne zaman geliyor?

Robovan, ilk kez 2024’te Los Angeles’ta düzenlenen We, Robot etkinliğinde prototip olarak tanıtılmıştı. Tesla’nın otonom taksi modeli Cybercab ile aynı tasarım dilini taşıyan model, tam otonom sürüş sistemine sahip ve hem yolcu hem de ticari yük taşımaya uygun bir “robot minibüs” olarak konumlandırılıyor.