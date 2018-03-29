New York Otomobil Fuarı 118. kez kapılarını açıyor
Anadolu Ajansı
Otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan ve bu yıl 118'incisi düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı cuma günü başlayacak.
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Otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan ve bu yıl 118'incisi düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı yarın başlayacak.
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Manhattan bölgesinin batısındaki Javits Center'da 30 Mart-8 Nisan tarihlerinde gezilebilecek fuarın kapıları bugün basın mensuplarına açıldı.
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Dünyaca ünlü yaklaşık 30 otomotiv firmasının 60'tan fazla yeni modelinin tanıtılacağı fuarda, yüzlerce otomobil 10 gün boyunca katılımcıların beğenisine sunulacak.
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Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıktığı fuarda, bu sene elektrikli otomobillerin ve SUV araçların sayısında artış görülmesi dikkati çekti
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