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New York Otomobil Fuarı kapılarını 119'uncu kez açtı

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı

Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından olan ve bu yıl 119. düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

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    Dünya otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı yarın kapılarını 119. kez ziyaretçilere açacak. 

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    Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 19-28 Nisan tarihlerinde gezilebilecek fuarın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.
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    Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıkacağı fuarda, bu sene de elektrikli otomobillerin ve SUV araçların fuarın gözdesi olacağı belirtildi.

    Geçen yıl ABD piyasasında en popüler otomobil olan Toyota RAV 4’un yanısıra bu yıl fuarda Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'lerin de görücüye çıkacağı ifade edildi.

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    2020 Subaru Outback
  • 5

    Nissan'ın Formula E yarış otomobili
  • 6

    Nissan GT R
  • 7

    Nissan GT R
  • 8

    Koenigsegg Jesco
  • 9

    Porsche 911 Speedster
  • 10

    Nissan Leaf Plus
  • 11

    Genesis Mint konsept
  • 12

    Genesis Mint konsept
  • 13

    Genesis Mint konsept
  • 14

    Genesis Mint konsept
  • 15

    Maserati Gran Cabrio MC
  • 16

    Mercedes GLC 300 Coupe
  • 17

    Rivian RT1
  • 18

    Ford Mustang
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