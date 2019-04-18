New York Otomobil Fuarı kapılarını 119'uncu kez açtı
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından olan ve bu yıl 119. düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.
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Dünya otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı yarın kapılarını 119. kez ziyaretçilere açacak.
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2Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 19-28 Nisan tarihlerinde gezilebilecek fuarın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.
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Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıkacağı fuarda, bu sene de elektrikli otomobillerin ve SUV araçların fuarın gözdesi olacağı belirtildi.
Geçen yıl ABD piyasasında en popüler otomobil olan Toyota RAV 4’un yanısıra bu yıl fuarda Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'lerin de görücüye çıkacağı ifade edildi.
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42020 Subaru Outback
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5Nissan'ın Formula E yarış otomobili
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6Nissan GT R
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7Nissan GT R
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8Koenigsegg Jesco
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9Porsche 911 Speedster
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10Nissan Leaf Plus
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11Genesis Mint konsept
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12Genesis Mint konsept
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13Genesis Mint konsept
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14Genesis Mint konsept
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15Maserati Gran Cabrio MC
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16Mercedes GLC 300 Coupe
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17Rivian RT1
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18Ford Mustang