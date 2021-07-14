Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Nur rekor fiyata satıldı(Sadece 10 kilometrede)

Otomotiv dünyanın ikonik modellerinden biri olan Nissan Skyline GT-R R34, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda sadece 282 adet üretilen Nissan Skyline GT-R R34 Midnight Purple II (LV4) ABD'de 315 bin dolara satılarak haberlere konu olmuştu.

Şimdi ise Japonya'da 2002 model ve sadece 10 kilometrede olan Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Nur, açık artırmada 550 bin dolara alıcı buldu.

Trafiğe hiç çıkmayan araç ilk çıktığında 55 bin dolara satılıyordu.

Skyline GT-R R34'ün özel sürümlerinden olan GT-R Nur versiyonundan 718 adet V-Spec II ve 285 adet M-Spec üretilmiş.