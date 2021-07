Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Nur rekor fiyata satıldı(Sadece 10 kilometrede)

HOLLYWOOD YILDIZI Nissan Skyline GT-R Hollywood'un da sevdiği modellerden biri. Hızlı ve Öfkeli'de (The Fast and the Furious) canlandırdığı Brian O’Conner karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ve 40 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Paul Walker'ın da en sevdiği modellerin başında geliyordu.