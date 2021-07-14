Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Nur rekor fiyata satıldı(Sadece 10 kilometrede)
Japonya'da sadece 10 kilometre yol yapmış olan Nissan'ın ikonik modellerinden Skyline GT-R R34 açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.
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ntv.com.tr 14.07.2021 - 10:13
Otomotiv dünyanın ikonik modellerinden biri olan Nissan Skyline GT-R R34, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.
Geçtiğimiz haftalarda sadece 282 adet üretilen Nissan Skyline GT-R R34 Midnight Purple II (LV4) ABD'de 315 bin dolara satılarak haberlere konu olmuştu.
Şimdi ise Japonya'da 2002 model ve sadece 10 kilometrede olan Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Nur, açık artırmada 550 bin dolara alıcı buldu.
Trafiğe hiç çıkmayan araç ilk çıktığında 55 bin dolara satılıyordu.
Skyline GT-R R34'ün özel sürümlerinden olan GT-R Nur versiyonundan 718 adet V-Spec II ve 285 adet M-Spec üretilmiş.
HOLLYWOOD YILDIZI
Nissan Skyline GT-R Hollywood'un da sevdiği modellerden biri. Hızlı ve Öfkeli'de (The Fast and the Furious) canlandırdığı Brian O’Conner karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ve 40 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Paul Walker'ın da en sevdiği modellerin başında geliyordu.
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