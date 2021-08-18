Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı

İlk olarak 2003'te tanıtılan Nissan'ın ikonik modeli Z, üstünden 20 yıl geçtikten sonra yeni versiyonuyla karşımıza çıktı.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 10:06 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 10:31

Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 1
Nissan yeni Z modelini görücüye çıkardı. Model geçtiğimiz yıl tanıtılan Z Proto'ya oldukça benziyor.
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Japon marka ikonik modelinin devamı olan yeni Z'nin iki farklı donanımla geleceğini belirtti. Ayrıca Proto isimli özel bir versiyonun da daha keskin hatlarla satışa çıkacağı açıklandı.
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Çift turbolu 3.0 litrelik V6 motorun yer aldığı model toplamda 406 bg güç ve 475 Nm tork üretebiliyor. Araç standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla gelirken, Performance versiyonunda 9 ileri otomatik şanzıman tercih edilebilecek.
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 4
9 farklı renk seçeneğiyle satılacak aracın içinde klasik detaylarla modern dokunuşlar harmanlanmış. Tamamen dijitalleşen kadran ekranında 240Z'den alıntılar mevcut.
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Performance paketiyle gelen özel Proto versiyonunda kabin içinde de sarı renk hakim.
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 6
Yeni nesil Z, gelecek yılın bahar aylarında satışta olacak.
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 7
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 8
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 9
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 10
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 11
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 12
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 13
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 14
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 15
Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı - 16

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