Opel, Peugeot ve Citroen 1.2 PureTech motorlu aracı olanları ilgilendiriyor. Garanti süresi 10 yıla çıkıyor
11.12.2025 07:53
Burak Taşçı
Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan Stellantis Grubu otomobillerinden Opel, Peugeot ve Citroen için garanti süresi 10 yıl/180 bin kilometreye çıkıyor.
Opel, Citroen ve Peugeot'un kullandığı PureTech 1.2 motora sahip araçlar için Avrupa'da uygulanan tazminat politikası bulunurken Türkiye'de garanti uzatımına gidildi.
Bu araçlarda kullanılan PureTech 1.2 motorlar için Stellantis ortak açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada "Önceki nesil PureTech 1.2 motorları için Nisan 2024'te, belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıla veya 180 bin km kadar masrafların yüzde 100'ünü kapsayan genişletilmiş bir güvence uygulamaya konmuştur." denildi.
GENİŞLETİLMİŞ GARANTİDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Genişletilmiş garanti uygulamasından faydalanılabilmesi için, araç bakımlarının üreticinin belirlediği kapsamda, yıl ve km bakım şartlarına uyulmuş şekilde yetkili servislerde yaptırılmış olması gerekiyor. Müşterinin bakımlarının TSE onaylı özel serviste yapılmış olması durumunda ise bakımların mutlaka üreticinin belirlediği yıl / km aralığında, üretici standartlarında olması, faturaların ve yapılan bakımların içeriğinin ibraz ediliyor olması da şartlar arasında bulunuyor.
1.2 PURETECH MOTORLARA NE OLUYOR?
Triger kayışının dizaynı yağın içinde çalışmasıyla gerçekleştirildiği için ve yağ ile triger kayışının uyumsuzluğu nedeniyle kayış zamanla parçalanarak, parçacıklar yağ karteline iniyor. Yağ kartelinden yağı çekip motora pompalaması gereken yap pompasının süzgecini triger kayışından kopan parçacıkların kapatması nedeniyle motor yağsız kalıp büyük onarım gerektiren işlemlere tabi oluyordu.