Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan sürücülerin hem kendileri hem de trafikteki

diğer insanlar açısından çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü sadece 05.00 ile 19.00

arası özel araçlarıyla seyahat edebilecek sürücüler, belirlenen bu sürede istedikleri yere

varmak için hatalar yapabilirler.

Zaten oruç nedeniyle uzun yol sürüşlerinde çok dikkatli olması gereken sürücüler, zaman konusunda da kendilerini baskı altında hissederlerse tehlikeli bir yolculukla karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle uzun yola çıkacak sürücülere güvenli sürüş açısından almaları gereken önlemleri hatırlatmak istedim.