Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler

ntv.com.tr 20.04.2021 - 07:25
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan sürücülerin hem kendileri hem de trafikteki
diğer insanlar açısından çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü sadece 05.00 ile 19.00
arası özel araçlarıyla seyahat edebilecek sürücüler, belirlenen bu sürede istedikleri yere
varmak için hatalar yapabilirler.
Zaten oruç nedeniyle uzun yol sürüşlerinde çok dikkatli olması gereken sürücüler, zaman konusunda da kendilerini baskı altında hissederlerse tehlikeli bir yolculukla karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle uzun yola çıkacak sürücülere güvenli sürüş açısından almaları gereken önlemleri hatırlatmak istedim.
İftarda ve sahurda bol sıvı ve özellikle su tüketilmelidir.
Sahurda veya iftarda, çıkılacak yolculuk öncesi direnç vermesi düşüncesiyle enerji içeceği ve kafein yüklemesinin fazla yapılması başta kalp krizi olmak üzere birçok tehlikeye davetiye çıkarır.
İftar saatinden 60 dakika öncesi en tehlikeli zaman. Mümkünse bu saatlerde araç kullanmayın, kullananların hızlarını çok fazla düşürmesi gerekiyor.
Oruç tutan birçok sürücü olduğu için trafikte stres ortamı pandeminin de etkisiyle artabilir. Sürücülerimiz bunu unutmamalı ve normal zamanlardan daha anlayışlı olmalıdırlar.
Aracınız klasik bakımlarını yaptırın. Araçlarınızda kış lastiklerinin takılı olmadığından emin olun. Yola çıkmadan lastik diş derinliklerini ve havalarını kontrol edin.
Mola yerlerini önceden belirleyin. 2 saatte bir veya her 150 kilometrede 15 dakika mola verilmesi gerektiğini unutmayın.
Mola yerlerinde yapılacak küçük yürüyüşler, uzun süre oturmaktan dolayı yavaşlayan kan dolaşımını hızlandırır. Tekrar araç kullanmaya başladığınızda konsantrasyonun artmasını sağlar.