Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler

Uzun süre araç kullanmak her koşulda azami dikkat gerektiren bir eylemdir. Fakat zorluk derecesi mevsimsel ve psikolojik nedenlerle zaman zaman en üst seviyeye ulaşır. Bu noktada sürücü yapısı ve alışkanlıkları da önem kazanır. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan sürücülerin hem kendileri hem de trafikteki diğer insanlar açısından çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Hazırlayan: Onur Akçay / ntv.com.tr

ntv.com.tr 20.04.2021 - 07:25

Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 1

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan sürücülerin hem kendileri hem de trafikteki
diğer insanlar açısından çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü sadece 05.00 ile 19.00
arası özel araçlarıyla seyahat edebilecek sürücüler, belirlenen bu sürede istedikleri yere
varmak için hatalar yapabilirler.

Zaten oruç nedeniyle uzun yol sürüşlerinde çok dikkatli olması gereken sürücüler, zaman konusunda da kendilerini baskı altında hissederlerse tehlikeli bir yolculukla karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle uzun yola çıkacak sürücülere güvenli sürüş açısından almaları gereken önlemleri hatırlatmak istedim.

Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 2
Konsantrasyon açısından büyük tehlikeler içeren uzun süreli seyahatlerde dikkat edilmesi
gereken birçok nokta var. Ramazan ayıyla birlikte önemli bölümü oruç tutan sürücülerin
alması gereken önlemleri şöyle özetleyebiliriz;
Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 3

7 SAAT UYKU

Oruç tutan sürücülerin uyku düzenini seyahatlerine göre ayarlaması ve en az 7 saat
uyuması gerekiyor.
Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 4

BOL SU İÇİN

İftarda ve sahurda bol sıvı ve özellikle su tüketilmelidir.

Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 5

Sahurda veya iftarda, çıkılacak yolculuk öncesi direnç vermesi düşüncesiyle enerji içeceği ve kafein yüklemesinin fazla yapılması başta kalp krizi olmak üzere birçok tehlikeye davetiye çıkarır.

Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 6

İFTARA YAKIN ARAÇ KULLANMAYIN

İftar saatinden 60 dakika öncesi en tehlikeli zaman. Mümkünse bu saatlerde araç kullanmayın, kullananların hızlarını çok fazla düşürmesi gerekiyor.

Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 7

YÜKSEK STRESE DİKKAT

Oruç tutan birçok sürücü olduğu için trafikte stres ortamı pandeminin de etkisiyle artabilir. Sürücülerimiz bunu unutmamalı ve normal zamanlardan daha anlayışlı olmalıdırlar.

Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 8
Sigara kullanan kişilerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle iftar saati yaklaştıkça halk arasında “sigara sıkması” olarak bilinen nikotin eksikliğinin verdiği stres en üst seviyeye çıkmaktadır.
Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 9

İFTARDAN SONRA 1 SAAT

İftardan sonra araç kullanmak için en az 60 dakika beklenmelidir. Özellikle uzun yolculuklarda bu süre daha da artırılmalı, yemekler daha hafif menülerden oluşturulmalıdır.
Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 10

BAKIMLARINIZI YAPTIRIN

Aracınız klasik bakımlarını yaptırın. Araçlarınızda kış lastiklerinin takılı olmadığından emin olun. Yola çıkmadan lastik diş derinliklerini ve havalarını kontrol edin. 

Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 11

2 SAATTE BİR MOLA

Mola yerlerini önceden belirleyin. 2 saatte bir veya her 150 kilometrede 15 dakika mola verilmesi gerektiğini unutmayın. 

Mola yerlerinde yapılacak küçük yürüyüşler, uzun süre oturmaktan dolayı yavaşlayan kan dolaşımını hızlandırır. Tekrar araç kullanmaya başladığınızda konsantrasyonun artmasını sağlar.  

Oruç tutan sürücülerin dikkat etmesi gerekenler - 12

EN FAZLA 5-6 SAAT

Oruç sürücüler üzerinde dikkat kaybı, yorgunluk hissi, halsizlik, sinir gibi etkiler gösterebiliyor. Bu nedenle oruç tutan sürücülerin günde 5 - 6 saatten fazla araç kullanmamaları gerekiyor.

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