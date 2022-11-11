Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?)

Dünya genelinde yaşanan çip krizi, dövizdeki artış ve araç bulunulurluğunun azalması sebebiyle araç fiyatları hızla arttı. Kasım ayı itibariyle 400 bin TL'nin altında araç neredeyse kalmadı.
Bu sebepten otomobil alacaklar ve sektör ÖTV indirimi veya matrah düzenlemesi gibi konuları bir süredir talep ediyordu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bir açıklama geldi.
Peki, Matrah nedir? Matrah artırımı olacak mı? Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte tüm merak edilenler...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi.
Bu yılın ocak ayında binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidilmişti.
Buna göre önceden 3 vergi dilimi üzerinden ÖTV hesaplanırken bunlara yüzde 60 ve 70'lik dilimler eklenerek 5'e çıkarıldı.
Yüzde 45’lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL’ye yükseltildi. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan yüzde 50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarıldı. Yüzde 80’lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellendi.
Yapılan güncelleme ile 2022 yılında geçerli olacak ÖTV oranları şu şekilde belirlenmişti;
1600 cm3’e kadar araçlar için, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45; 120 bin-150 bin TL arası yüzde 50, 150 bin-175 bin TL arası yüzde 60, 175 bin-200 bin TL arası yüzde 70, diğer araçlar için yüzde 80.
Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Matrah düzenlemesiyle yerli üretim otomobillerin fiyatının düşmesi bekleniyor.
Otomotiv Distrübütörleri Derneği'nin (ODD) Ekim raporuna göre, yüzde 45, yüzde 50 ve 60'lık vergi dilimlerinde satılan araç yok. Yüzde 70'lik dilim ise tüm satışların yüzde 10'unda kalıyor. Benzin ve dizel otomobil satışlarının yüzde 75,9'u yüzde 80'lik vergi diliminde gerçekleşiyor.
Matrahların artırılmasıyla birlikte yüzde 80'in altında vergi dilimlerine daha çok modelin girmesi sağlanacak ve araç fiyatları aşağı çekilecek.
Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.
Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor.
Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araaca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor.
Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.
Motor silindir hacmi 250 cm3’ün altında olan motosikletlerde ÖTV oranı yüzde 8, 250 cm3’ün üzerinde olan motosikletler yüzde 37.
Motor gücü 85 kW’ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda yüzde 25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda yüzde 60.
Yine ODD verilerine göre elektrikli araçlarda da satışların büyük çoğunluğu yüzde 60'lık dilimde gerçekleşiyor.