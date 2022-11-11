 Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?)

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bakanın bu açıklamaları sonrası otomobilde matrah düzenlemesi merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, otomobil fiyatlarında yapılacak düzenlemeyle ne kadar indirim olacağını araştırmaya başladı. Peki, Matrah nedir? Matrah artırımı ne kadar olacak? Otomobilde matrah ne kadar düşecek? Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte tüm merak edilenler...

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 1

Dünya genelinde yaşanan çip krizi, dövizdeki artış ve araç bulunulurluğunun azalması sebebiyle araç fiyatları hızla arttı. Kasım ayı itibariyle 400 bin TL'nin altında araç neredeyse kalmadı.  

Bu sebepten otomobil alacaklar ve sektör ÖTV indirimi veya matrah düzenlemesi gibi konuları  bir süredir talep ediyordu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bir açıklama geldi. 

Peki, Matrah nedir? Matrah artırımı olacak mı? Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte tüm merak edilenler...

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 2

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi.

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 3

Bu yılın ocak ayında binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidilmişti. 

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 4

Buna göre önceden 3 vergi dilimi üzerinden ÖTV hesaplanırken bunlara yüzde 60 ve 70'lik dilimler eklenerek 5'e çıkarıldı. 

Yüzde 45’lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL’ye yükseltildi. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan yüzde 50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarıldı. Yüzde 80’lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellendi. 

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 5

Yapılan güncelleme ile 2022 yılında geçerli olacak ÖTV oranları şu şekilde belirlenmişti; 

1600 cm3’e kadar araçlar için, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45; 120 bin-150 bin TL arası yüzde 50, 150 bin-175 bin TL arası yüzde 60, 175 bin-200 bin TL arası yüzde 70, diğer araçlar için yüzde 80.

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 6

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Matrah düzenlemesiyle yerli üretim otomobillerin fiyatının düşmesi bekleniyor.

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 7

SATIŞLARIN YÜZDE 76'SI YÜZDE 80'LİK DİLİMDE

Otomotiv Distrübütörleri Derneği'nin (ODD) Ekim raporuna göre, yüzde 45, yüzde 50 ve 60'lık vergi dilimlerinde satılan araç yok. Yüzde 70'lik dilim ise tüm satışların yüzde 10'unda kalıyor. Benzin ve dizel otomobil satışlarının yüzde 75,9'u yüzde 80'lik vergi diliminde gerçekleşiyor.

Matrahların artırılmasıyla birlikte yüzde 80'in altında vergi dilimlerine daha çok modelin girmesi sağlanacak ve araç fiyatları aşağı çekilecek. 

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 8

MATRAH NE DEMEK?

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 9

ARAÇ MATRAH FİYATI NEDİR? KDV VE ÖTV ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor. 

Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araaca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor. 

Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor. 

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 10

MOTOSİKLETLERDE MATRAH

Motor silindir hacmi 250 cm3’ün altında olan motosikletlerde ÖTV oranı yüzde 8, 250 cm3’ün üzerinde olan motosikletler yüzde 37.

Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?) - 11

ELEKTİRİKLİ ARAÇLARDA MATRAH

Motor gücü 85 kW’ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda yüzde 25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda yüzde 60.

Yine ODD verilerine göre elektrikli araçlarda da satışların büyük çoğunluğu yüzde 60'lık dilimde gerçekleşiyor. 

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