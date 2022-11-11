Otomobil fiyatları düşecek mi? (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?)

Buna göre önceden 3 vergi dilimi üzerinden ÖTV hesaplanırken bunlara yüzde 60 ve 70'lik dilimler eklenerek 5'e çıkarıldı.

Yüzde 45’lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL’ye yükseltildi. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan yüzde 50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarıldı. Yüzde 80’lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellendi.