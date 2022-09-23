Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor?

Kullandığımız araçlarda bulunan gösterge panellerinde her arıza veya ikaz için belirli işaretler bulunuyor. Bu işaretlerin çoğu standart olsa da bazıları araç modellerine ve yaşıan göre değişiklik gösterebilir. İşte göstergelerde görünen ikaz ve uyarı ışıklarının bazılarının anlamları...
Motor sıcaklığının olması gerekenden fazla olduğunu gösterir.
Aracı ilk çalıştırdığımızda yanan bu uyarı ışığı sonrasında sönmesi gerekir. Eğer sönmez veya hareket halinde yanarsa aracın servise götürülmesi gerekir.
Genellikle akü bitikken veya bir arıza olduğu durumlarda yanar. Arıza, şarj dinamosundan kaynaklı olduğuz zaman da bu ikaz ışığı yanar.
Aracın silecek suyunun bittiğini gösterir.
Emniyet kemerinin takılı olmadığını gösteren işarettir. Yeni model araçlarda bütün koltuklar için ayrı ayrı uyarı işaretleri vardır.
El freni çekili veya fren sistemi arızalı. El freni çekildiğinde yanan bu uyarı el freni boşa alındığında söner.
Uzun farların açık olduğunu gösterir.
Kısa farların açık olduğunu gösterir.
Arabada kısa farlar, stop lambaları ve sinyal lambalarının açık
Araçta bir veya birkaç kapının açık kaldığını gösterir. Yeni model otomobillerde hangi kapı açıksa o gösterilir.
Yağ basıncının düştüğü anlamına gelir.
Kontak açılınca yanar ve sönmezse veya sürüş anında yanarsa ABS sisteminde arız avar demektir.
Airbag sisteminde bir hata veya arıza olması durumunda yanar.
1- Motor kızdırma bujileri ısınmış
2- Hız sınırlama
3- Cruise control aktif
4- Arka sis farları açık
5- Ön sis farları açık
6- ECO mod açık
7- Araç çekiş kontrol sistemi etkin
Park etme yardım sistemi işareti.
Bazı araçlarda bulunan sensörler ve kameralarla aracınızı şeritte tutmanıza yardımcı olana sistemin açık olduğunu gösterir.
1 - Araç yakıt göstergesi. Yakıt düşük olduğunda yanar.
2- Aracın yakıt deposunun ne tarafta olduğunu gösterir.
3- Yakıt kapağı açık kaldığında yanar
4 ve 5 - Yakıt filtresindeki suyun maksimuma ulaştığını belirtir.
6 - Motor yakıt filtresinin kirli ya da arızalı olduğunu gösterdi.
1- Kızdırma Bujisi Uyarı Lambası
2- Dizel partikül filtresi işareti
3- Bagaj kapağı açık uyarısı
4- Kaput açık uyarısı
5- Motorun çalışması için frene basın
6- Otomatik vitesli araçlarda vites kolunu kullanmak için frene basıılması gerektiğini gösterir.
1- Hidrolik direksiyon arızası
2- süspansiyon sisteminde arıza
3- Otomatik vites arızası
4- Kış modu
5- Buzlu ve kaygan zemin işareti
6- Aşınmış fren balataları
7- ABS sisteminde arıza (Araç ilk çalıştığında yanar ve söner. Sönmezse veya sürüş sırasında yanarsa arıza gösterir)
1- Direksiyon kilidi uyarısı
2- Kör nokta uyarısı
3- Park yardımcı sistemi
4- Park yardım pilotu etkin
5- Yorgunluk uyarısı
6- AWD / 4WD kilit modu etkin
7- 4 çekere geçiş sisteminde arıza