Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor?

Kullandığımız araçlarda bulunan gösterge panellerinde her arıza veya ikaz için belirli işaretler bulunuyor. Bu işaretlerin çoğu standart olsa da bazıları araç modellerine ve yaşıan göre değişiklik gösterebilir. İşte göstergelerde görünen ikaz ve uyarı ışıklarının bazılarının anlamları...