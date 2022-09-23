Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor?

Otomobillerdeki teknolojiler geliştikçe arıza ve sorunlar da değişiyor. Teknolojiye ayak uyduran gösterge panellerindeki uyarı ve ikaz ışıkları da arttı. Bu işaretler araçların modeli ve yaşına göre değişkenlik gösterse de çoğu evrensel olarak standart. Peki göstergelerdeki arıza işaretleri nelerdir? Hangi ikaz ışığı hangi arızayı işaret eder?

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 1

Kullandığımız araçlarda bulunan gösterge panellerinde her arıza veya ikaz için belirli işaretler bulunuyor. Bu işaretlerin çoğu standart olsa da bazıları araç modellerine ve yaşıan göre değişiklik gösterebilir. İşte göstergelerde görünen ikaz ve uyarı ışıklarının bazılarının anlamları...

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 2

HARARET İKAZ IŞIĞI

Motor sıcaklığının olması gerekenden fazla olduğunu gösterir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 3

MOTOR ARIZASI

Aracı ilk çalıştırdığımızda yanan bu uyarı ışığı sonrasında sönmesi gerekir. Eğer sönmez veya hareket halinde yanarsa aracın servise götürülmesi gerekir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 4

AKÜ BİTİK VEYA ARIZALI

Genellikle akü bitikken veya bir arıza olduğu durumlarda yanar. Arıza, şarj dinamosundan kaynaklı olduğuz zaman da bu ikaz ışığı yanar.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 5

SİLECEK SUYU

Aracın silecek suyunun bittiğini gösterir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 6

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİL

Emniyet kemerinin takılı olmadığını gösteren işarettir. Yeni model araçlarda bütün koltuklar için ayrı ayrı uyarı işaretleri vardır.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 7

EL FRENİ UYARI İŞARETİ

El freni çekili veya fren sistemi arızalı. El freni çekildiğinde yanan bu uyarı el freni boşa alındığında söner.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 8

LASTİK BASINCI UYARISI

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 9

UZUN FAR İKAZI

Uzun farların açık olduğunu gösterir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 10

KISA FAR İKAZI

Kısa farların açık olduğunu gösterir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 11

Arabada kısa farlar, stop lambaları ve sinyal lambalarının açık

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 12

KAPI AÇIK İKAZI

Araçta bir veya birkaç kapının açık kaldığını gösterir. Yeni model otomobillerde hangi kapı açıksa o gösterilir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 13

YAĞ BASINCI İKAZI

Yağ basıncının düştüğü anlamına gelir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 14

ABD SİSTEMİ ARIZASI

Kontak açılınca yanar ve sönmezse veya sürüş anında yanarsa ABS sisteminde arız avar demektir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 15

AİRBAG LAMBASI

Airbag sisteminde bir hata veya arıza olması durumunda yanar.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 16

1- Motor kızdırma bujileri ısınmış

2- Hız sınırlama

3- Cruise control aktif

4- Arka sis farları açık 

5- Ön sis farları açık 

6- ECO mod açık

7- Araç çekiş kontrol sistemi etkin

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 17

PARK FRENİ DEVREDE

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 18

PARK ASİSTANI

Park etme yardım sistemi işareti.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 19

YOKUŞ KALKIŞ VE İNİŞ DESTEĞİ

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 20

ŞERİT ASİSTANI İŞARETLERİ

Bazı araçlarda bulunan sensörler ve kameralarla aracınızı şeritte tutmanıza yardımcı olana sistemin açık olduğunu gösterir.

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 21

1 - Araç yakıt göstergesi. Yakıt düşük olduğunda yanar.

2- Aracın yakıt deposunun ne tarafta olduğunu gösterir. 

3- Yakıt kapağı açık kaldığında yanar

4 ve 5 - Yakıt filtresindeki suyun maksimuma ulaştığını belirtir. 

6 - Motor yakıt filtresinin kirli ya da arızalı olduğunu gösterdi. 

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 22

1- Kızdırma Bujisi Uyarı Lambası 

2- Dizel partikül filtresi işareti 

3- Bagaj kapağı açık uyarısı

4- Kaput açık uyarısı

5- Motorun çalışması için frene basın

6- Otomatik vitesli araçlarda vites kolunu kullanmak için frene basıılması gerektiğini gösterir. 

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 23

1- Hidrolik direksiyon arızası

2- süspansiyon sisteminde arıza

3- Otomatik vites arızası

4- Kış modu

5- Buzlu ve kaygan zemin işareti

6- Aşınmış fren balataları

7- ABS sisteminde arıza (Araç ilk çalıştığında yanar ve söner. Sönmezse veya sürüş sırasında yanarsa arıza gösterir) 

Otomobil göstergelerindeki arıza ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor? - 24

1- Direksiyon kilidi uyarısı

2- Kör nokta uyarısı

3- Park yardımcı sistemi

4- Park yardım pilotu etkin

5- Yorgunluk uyarısı

6- AWD / 4WD kilit modu etkin

7- 4 çekere geçiş sisteminde arıza

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