Otomobilde büyük kampanya, kredi muslukları açıldı, limit 7 milyona ulaştı
10.12.2025 11:23
Burak Taşçı
Sıfır otomobil almak isteyenler için faizsiz satışlar devam ediyor. 7 milyon liraya kadar kredi veriliyor.
Otomobil sektörü rekorların yılını yaşamaya devam ederken yıl sonunun gelmesiyle birlikte ellerindeki 2025 model araçları bitirip 2026 model araçlara yer açmak için kampanyalar düzenliyor.
Faizsiz kredi kampanyaları, fiyat indirimleri, takas destekleri gibi birçok enstrümanı kullanarak müşteri çekmeye çalışan markaların indirimlerinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.
AVANTAJLI MI?
Sıfır alınan 2025 model otomobil hem fiyat hem de yapılacak kilometre açısından avantaj sağlıyor. Faizsiz krediyle alınan otomobil büyük bütçe avantajı sağlıyor ve 2026 yılında da yeni modellerin fiyatları yüksek olacağı için 2025 model otomobilin fiyatı da değerlenmiş oluyor. Ayrıca bir yılda ortalama 15 bin kilometre yapan otomobil 2025'in sonunda alındığı için ikinci elde satarken yılbaşında alınan araçlara nazaran daha düşük kilometreye sahip olacağından daha fazla müşteriye hitap ediyor.
İŞTE MARKA MARKA SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI
Ford Puma, Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Focus'ta 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.
Alfa Romeo Junior Ibrida'ya özel 121 bin 529 lira takas desteği sunuluyor.
BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede tüzel kişilere sıfır faizli kredi ve 12-24 ay aralığında yüzde 1,69'la yüzde 2,29 oranında değişen faizlerle krediler sunuluyor.
Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.
Peugeot'tan 6-12 ay vadede 700 bin liraya kadar yüzde 0-0,49 oranında faiz oranlarıyla kredi imkanı.
Togg T10F V1-V2 1 milyon liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0faiz oranı, Togg T10X V2 800 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 12 ay vade imkanıyla satılıyor.
Suzuki S-Cross 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranlarıyla satışa sunuldu.
Hyundai Inster 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 sıfır oranıyla satılıyor.
Ssangyong modelleri 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
Nissan Qashqai ticari müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde faiz, Nissan Juke bireysel müşterilere 240 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.
Renault Duster 200 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Renault 5 E-Tech 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, Renault Megane E-Tech 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
MG7 tüzel kişilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,49 faiz oranıyla satılıyor.
Opel Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Corsa Edition MT6 donanımında 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Corsa Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Frontera 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Frontera Elektrik
300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Mokka 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Astra 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Astra Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Grandland 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz seçeneğiyle satılıyor.
Skoda SuperB tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Karoq 500 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faizle satışa sunuldu.
Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8'e ticari müşterilere özel 400 bin liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Citroën Ami modelinde 270 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası, Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
Seat Ibiza ve Arona'da 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı bulunuyor.
Dacia Sandero Stepway ve Jogger'da 150 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı imkanı sunuluyor.
KIA EV9 tüzel müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle, KIA Stonic 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satışa sunuldu.
Fiat Grande Panda 280 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,99 faizle, Fiat Egea modellerinde 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,99 faizle, Yeni Fiat 600'e 200 bin lira kredi, 12 ay taksit, yüzde 0 faiz oranı, Fiat Topolino 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla alınabiliyor.
Jaecoo tüzel müşterilere özel 1 milyon liraya kadar, 6 ay vadeli, yüzde 2,42 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor.
BYD Han ve Tang'da ticari müşterilere özel 1 milyon liraya kadar kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 oranından başlayan kredi seçenekleri, BYD Seal'de ticari müşterilere 650 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0,99'dan başlayan kredi, BYD Dolphin'de 300 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuluyor.