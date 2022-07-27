Otomobilde Gürcistan'dan kaçak parça nakli

Hem aracı yaptıran hem de Gürcistan’dan getiren için kazançlı bir durum olduğunu ifade eden usta, "Burada yedek parça çok pahalı, kazalı aracını yaptırmak isteyenler için uygun bir yöntem. Arabasının içini değiştirmek isteyenler de oluyor. Örneğin hayalet ekran koymak isteyenler oluyor ya da multimedya ekranı, jant, lastik. Uygun fiyatlara hallediyorlar. Gürcistan’dan aracı getiren kişi de ticaret yapmış oluyor” dedi.