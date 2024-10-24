Otomobilde yeni düzenlemeler yolda

Otomobil ilanlarına yeni düzenleme geliyor. Düzenlemenin sosyal medya platformlarını kapsaması bekleniyor.

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Otomobil ilanlarına yönelik yeni düzenlemelerin hazırlandığı bildirildi.

OTOMOBİL HABERLERİ

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceği söyledi.

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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), 5 yıl aradan sonra Otomotiv Kongresi'ni yeniden düzenledi.

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Yetkili satıcılık mesleğinin masaya yatırıldığı kongrede sektör temsilcilerine hitap eden Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

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Gürcan, bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceği söyledi.

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Gürcan, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak." dedi.

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