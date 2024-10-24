Otomobilde yeni düzenlemeler yolda
Otomobil ilanlarına yeni düzenleme geliyor. Düzenlemenin sosyal medya platformlarını kapsaması bekleniyor.
Otomobil ilanlarına yönelik yeni düzenlemelerin hazırlandığı bildirildi.
Otomobil ilanlarına yönelik yeni düzenlemelerin hazırlandığı bildirildi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceği söyledi.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), 5 yıl aradan sonra Otomotiv Kongresi'ni yeniden düzenledi.
Yetkili satıcılık mesleğinin masaya yatırıldığı kongrede sektör temsilcilerine hitap eden Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Gürcan, bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceği söyledi.
Gürcan, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak." dedi.