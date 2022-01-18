Otomobillerde işlevsellik dönemi: Passat Alltrack

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 09:58
Günümümüzün en önemli trendlerinin başında işlevsellik ve çok yönlülük geliyor. Artık tek bir ürünle daha fazla alanda kullanım istiyoruz. Yepyeni bir kullanıcı deneyimi. Bunu farklı alanlarda görebilmek mümkün. İlk aklıma gelen örneklerden biri akıllı telefonlar. Neredeyse bir bilgisayardan bile daha hızlılar. Kameraları profesyonel fotoğraf makinelerine yetişmiş durumda. Hatta katlanan ekranlarla tablet gibi kullanım imkanı da sunuyorlar. Bu sayede günlük hayatta eğlenceden işe kadar geniş bir yelpaze kullanım imkanına sahip olabiliyorsunuz.
İşte bu işlevsellik artık kendini otomobillerde de göstermeye başladı. Asfaltta konfor, arazide ise off road kullanımı sunmaya başladılar. İlk örneklerinden biri ise dört tekerlekten çekişli Volkswagen markasının amiral gemisi modeli Passat Alltrack. Türkiye yollarına çıkan yeni Passat modelini Kapadokya'da test ettim.
Passat Alltrack ile ilk karşılaşmam Kayseri Havalimanı'nda oldu. Passat Alltrack station wagon bir model. Bunun da en büyük avantajı bacaj hacminde görülüyor. 639 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Dolayısıyla seyahatimdeki bavullarımı kolaylıkla yeni station wagon modelinin bagajına yerleştirebildim. Ne kadar küçük bir bavul olsa da, 4 kişilik bir ailenin bir tatil boyunca taşıyacağı bavulları bu bagaja sığdırmak mümkün görünüyor.
Yola çıktığımızda ise Alltrack'in, tam bir Passat konforu sunduğunu belirteyim. Hem sessizlik hem de sürüş konforu, tam da beklenildiği gibi. Tabii ki bir teknoloji meraklısı olarak yeni modeldeki teknolojiler dikkatimi çekiyor. 9.2 inç dokunmatik renkli ekran “Discover Pro” Radyo Navigasyon Sistemi yer alıyor. Bu sistem Apple Car Play ve Android Auto'yu destekliyor. Yani yeni çağa ayak uyduruyor. Günümüzün olmazsa olmazı ise otonom sürüş. Passat Alltrack'te, yarı otonom sürüş asistanı yer alıyor. Bu sistem özellikle otoban ve çok şeritli yollar için tasarlanmış. Travel Assist seçeneği saate 210 km/s'ye kadar kısmen otonom sürüşü mümkün kılıyor.
Travel Assist, direksiyonun sol kolundaki tek bir düğme ile çok işlevli direksiyon simidi üzerinden birkaç saniye içinde etkinleştirilebiliyor. Travel Assist devreye girdiğinde 0 ile 5 arasındaki resmi otonom sürüş ederecelerinden 2. seviye düzeyinde kısmen destekli sürüşü mümkün kılıyor. Sürücünün sürüş güvenliği sorumluluğunu yerine getirip getirmediğinden emin olmak için Travel Assist sürücüyü izliyor. Modelin bu özelliği de Kayseri ile Kapadokya arasındaki yolculuğumu daha konforlu hale getirdi.
Yolcuğumuzun varış noktası Argos in Cappadocia oldu. Argos in Cappadocia'ya bir parantez açmam gerekiyor. Kapadokya'nın tüm keyfini çıkarabileceğiniz harika bir otel. Kapadokya’nın en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da yer alıyor. Güvercinlik Vadisi ve Erciyes Dağı’nın eşsiz manzarasını otelin her noktasından görebilmek mümkün.
Argos in Cappadocia'da kısa bir moladan sonra Passat Alltrack'in çok yönlülüğünü test etmek için off road alana geçtik. Arazi sürüşü için uyarlanan tasarım öğeleri, özel “off-road sürüş” modu, yerden daha yüksek gelişmiş yürüyen aksamı ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş teknolojisi standart olarak sunuluyor.
Kapadokya'nın engebeli off road yollarına geçmeden önce ekrandan off road seçeneğine dokunduk ve araç sürüş karakteristiğini bu yollara göre ayarladı. Özellikle Kapadokya'nın volkanik tüflerinden kaynaklanan yumuşak zemininde off road performansı dikkatimi çekti.
Passat Alltrack, sadece Kapadokya gibi yerlerde değil, dağ/arazi koşullarına kolaylıkla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Kısacası SUV modellerini aratmayacak bir off road performansı sunuyor.
Tabii ki yeni modelin aynı zamanda diğer özelliklerine de değinmem gerekiyor. Passat Alltrack, yüksek verimlilik seviyesine sahip 200 PS gücündeki 2.0 TDI motorla sunuluyor.
Motor, 7 vitesli çift kavramalı şanzıman (DSG) ile kombine ediliyor. Alltrack’te, 18 inç alüminyum alaşım jantlar (Kalamata), elektrikli katlanır, hafızalı ve sürücü tarafı kendiliğinden kararan yan aynalar, LED matix ön farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi “Keyless Access” sistemi, deri döşeme koltuklar, çok fonksiyonlu deri spor direksiyon, trapez formunda krom egzoz dekorları gibi premium seviyede ekipmanlar standart olarak sunuluyor.