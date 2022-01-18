Otomobillerde işlevsellik dönemi: Passat Alltrack

Yola çıktığımızda ise Alltrack'in, tam bir Passat konforu sunduğunu belirteyim. Hem sessizlik hem de sürüş konforu, tam da beklenildiği gibi. Tabii ki bir teknoloji meraklısı olarak yeni modeldeki teknolojiler dikkatimi çekiyor. 9.2 inç dokunmatik renkli ekran “Discover Pro” Radyo Navigasyon Sistemi yer alıyor. Bu sistem Apple Car Play ve Android Auto'yu destekliyor. Yani yeni çağa ayak uyduruyor. Günümüzün olmazsa olmazı ise otonom sürüş. Passat Alltrack'te, yarı otonom sürüş asistanı yer alıyor. Bu sistem özellikle otoban ve çok şeritli yollar için tasarlanmış. Travel Assist seçeneği saate 210 km/s'ye kadar kısmen otonom sürüşü mümkün kılıyor.