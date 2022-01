Otomobillerde işlevsellik dönemi: Passat Alltrack

Yolcuğumuzun varış noktası Argos in Cappadocia oldu. Argos in Cappadocia'ya bir parantez açmam gerekiyor. Kapadokya'nın tüm keyfini çıkarabileceğiniz harika bir otel. Kapadokya’nın en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da yer alıyor. Güvercinlik Vadisi ve Erciyes Dağı’nın eşsiz manzarasını otelin her noktasından görebilmek mümkün.