Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Otomobil ve pick-up'larda Özel Tüketim Vergisi oranı ve matrahları değişti. ÖTV dilimi yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar yükseldi. Bazı yerli üretim araçların fiyatları gerilemiş olurken elektrikli araçların fiyatları arttı.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 1

Otomobilde Özel Tüketim Vergisi köklü değişiklik yaşadı. Yeni vergi dilimleri eklenirken matrahlar değişti. İçten yanmalı, elektrikli, hibrit, şarj edilebilir hibrit, pick-up tipine sahip araçların ÖTV'leri tamamen değiştirildi.

OTOMOBİL HABERLERİ

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 2

MOTOR HACMİ EŞİĞİ DE YÜKSELTİLDİ

Motor hacmi eşiği ÖTV'de 1300 cc ve altıyken 1400 cc ve altı olarak değiştirildi.

PICK-UP'LARDA ÖTV YÜZDE 50 OLDU

Pick-Up tarzı araçlarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 3

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV EN DÜŞÜK YÜZDE 25 OLDU

Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV yüzde 25 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Elektriklilerde lüks segmente doğru ilerleyen modellerin ÖTV'si sırayla 25, 55, 65 ve 75'e yükselmiş oldu.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 4

İÇTEN YANMALILARDA DA ÖTV DİLİMLERİ DEĞİŞTİ

İçten yanmalı otomobillerde de ÖTV dilimleri yüzde 70'ten başlayop yüzde 220'ye kadar yükseliyor. Bazı yerli üretim otomobillerin ÖTV'leri yüzde 70-75 dilimine girmeye başladı.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 5

İŞTE YENİ OTOMOBİL FİYATLARI

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya çıktı.

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya çıktı.

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıktı.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 6

Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıktı.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 7

Elektrikli Mini Cooper Countryman 2 milyon 944 bin 900 liradan 3 milyon 260 bin 422 liraya çıktı.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 8

Fiat Egea 1.4 Easy 1 milyon 104 bin 900 liradan 1 milyon 43 bin 515 liraya geriledi.

Fiat Egea 1.4 Urban 1 milyon 224 bin 900 liradan 1 milyon 156 bin 849 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 9

Fiat Egea Cross 1.4 Street 1 milyon 259 bin 900 liradan 1 milyon 189 bin 904 liraya geriledi.

Fiat Egea Cross 1.4 Urban 1 milyon 324 bin 900 liradan 1 milyon 251 bin 292 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 10

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin Manuel Edition 1 milyon 312 bin liradan 1 milyon 239 bin 110 liraya geriledi.

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition GS 1 milyon 506 bin liradan 1 milyon 464 bin 165 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 11

Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronik 90 hp 1 milyon 497 bin liradan 1 milyon 455 bin 415 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 12

Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 hp, manuel 1 milyon 559 bin 800 liradan 1 milyon 516 bin 471 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 13

Hyundai i10 1.2 MPI 79 hp benzinli manuel 1 milyon 129 bin liradan 1 milyon 66 bin 276 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 14

Hyundai i20 MPI 79 hp Jump manuel 1 milyon 234 bin liradan 1 milyon 165 bin 443 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 15

KIA Picanto 1.0L 63 ps benzin, manuel 1 milyon 210 bin liradan 1 milyon 142 bin 142 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 16

Volkswagen Polo Impresion 1.0 80 ps manuel 1 milyon 708 bin liradan 1 milyon 660 bin 554 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 17

Ford Ranger

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 820 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 67 bin 594 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 954 bin 100 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 703 bin 27 lira.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 18

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 902 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 185 bin 576 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 312 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 776 bin 923 lira.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 19

Toyota Hilux

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 69 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 984 bin 133 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 2 milyon 970 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 283 bin 652 lira.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 20

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 735 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 502 bin 403 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 799 bin 412 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 595 bin 305 lira.

Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar - 21

Otokar Foton Tundland

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 65 bin 224 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 385 bin 900 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 956 bin 240 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 821 bin 500 lira.

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