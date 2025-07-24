Otomobillerde ÖTV değişti... İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar
Otomobil ve pick-up'larda Özel Tüketim Vergisi oranı ve matrahları değişti. ÖTV dilimi yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar yükseldi. Bazı yerli üretim araçların fiyatları gerilemiş olurken elektrikli araçların fiyatları arttı.
Otomobilde Özel Tüketim Vergisi köklü değişiklik yaşadı. Yeni vergi dilimleri eklenirken matrahlar değişti. İçten yanmalı, elektrikli, hibrit, şarj edilebilir hibrit, pick-up tipine sahip araçların ÖTV'leri tamamen değiştirildi.