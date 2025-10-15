Otomobillerde tasarım değişiyor... Feci şekilde yanarak ölmüştü
Xiaomi sürücüsünün ölümü, Çin'in yeni elektrikli araç kapı tasarımları için çabasını artırdı.
Xiaomi SU7 elektrikli sedanın karıştığı ölümcül kaza, gömme araç kapı kollarının yeniden incelenmesine yol açtı ve Çin'in daha sıkı güvenlik standartları için yaptığı baskıyı güçlendirmesi muhtemel.
Pazartesi günü meydana gelen ve polisin alkollü araç kullanımından kaynaklandığını düşündüğü kazada aracın alev alması sonucu hayatını kaybeden sürücüyü kurtarmak için çevredekiler kapıları açamadı.