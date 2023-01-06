Otomotiv devleri CES 2023'te

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2023) kapılarını açtı. Elektrikli modeller ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla otomotiv devleri de son dönemde fuara büyük ilgi gösteriyor.Son yıllarda birçok dünya devi marka yeni teknolojilerini ve gelecek modellerinin tanıtımını CES'te yaptı. İşte CES 2023'ün öne çıkan otomotiv teknolojileri...
Fuar kapsamında ilk tanıtım Volkswagen'den geldi. Kamuflajlı gövdesiyle tanıtılan markanın ilk elektrikli sedanı olarak yollara çıkacak ID. ailesinin yeni üyesi, ID.7 adını aldı.
Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi ve ön sipariş sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, CES'e bu yıl "Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak" başlığı altında katıldıklarını söyledi.
Ayrıca, Togg'un Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren stand alanında ziyaretçiler, duyularını harekete geçiren bir mobilite deneyimine dahil oldu.
İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modelini CES 2023’te ortaya çıkardı.
Aracın teknik ayrıntıları hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi yok. 40’tan fazla sensör ve kamera ile donatılan araç otonom sürüşü de destekleyecek.
BMW, renk değiştirebilen konsept aracı BMW i Vision Dee’yi CES 2023'te görücüye çıkardı.
BMW i Vision Dee, markanın daha önce yine CES kapsamında tanıttığı E-INK teknolojisini kullanıyor. Gövdeyi saran 240 E-Ink paneli birbirinden bağımsız 32 farklı renk sunabiliyor.
Bu da aracın sürücünün isteğine göre renk değiştirmesine imkan sağlıyor.
BMW i Vision Dee
Peugeot, CES 2023 kapsamında gelecek teknolojileri barındıran konsepti Inception'ı gözler önüne serdi.
5 metre uzunluğa ve 1.34 metre yüksekliğe sahip olan model 100 kWh'lik batarya paketiyle 800 kilometre menzil sunuyor.
İki elektrik motorundan aldığı 680 bg gücü dört tekere aktaran model 0'dan 100'e 3 saniyenin altında ulaşıyor.
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