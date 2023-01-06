Otomotiv devleri CES 2023'te

TOGG YENİDEN CES'TE

Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi ve ön sipariş sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, CES'e bu yıl "Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak" başlığı altında katıldıklarını söyledi.

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?