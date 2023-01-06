Otomotiv devleri CES 2023'te

CES 2023 (Consumer Electronics Show-Tüketici Elektroniği Fuarı) devam ediyor. Fuara, çok sayıda teknoloji firmasının yanında son dönemde otomobil firmaları da büyük ilgi gösteriyor.

Otomotiv devleri CES 2023'te - 1

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2023) kapılarını açtı. Elektrikli modeller ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla otomotiv devleri de son dönemde fuara büyük ilgi gösteriyor. 

Son yıllarda birçok dünya devi marka yeni teknolojilerini ve gelecek modellerinin tanıtımını CES'te yaptı. İşte CES 2023'ün öne çıkan otomotiv teknolojileri...
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VOLKSWAGEN'DEN İLK ELEKTRİKLİ SEDAN

Fuar kapsamında ilk tanıtım Volkswagen'den geldi. Kamuflajlı gövdesiyle tanıtılan markanın ilk elektrikli sedanı olarak yollara çıkacak ID. ailesinin yeni üyesi, ID.7 adını aldı.

700 KİLOMETRE MENZİL

Otomotiv devleri CES 2023'te - 3

TOGG YENİDEN CES'TE

Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi ve ön sipariş sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, CES'e bu yıl "Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak" başlığı altında katıldıklarını söyledi. 

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Otomotiv devleri CES 2023'te - 4

Ayrıca, Togg'un Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren stand alanında ziyaretçiler, duyularını harekete geçiren bir mobilite deneyimine dahil oldu. 

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SONY'DEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modelini CES 2023’te ortaya çıkardı.

Aracın teknik ayrıntıları hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi yok. 40’tan fazla sensör ve kamera ile donatılan araç otonom sürüşü de destekleyecek.

SATIŞLAR 2026’DA BAŞLAYACAK

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RENK DEĞİŞTİREBİLEN KONSEPT

BMW, renk değiştirebilen konsept aracı BMW i Vision Dee’yi CES 2023'te görücüye çıkardı.

BMW i Vision Dee, markanın daha önce yine CES kapsamında tanıttığı E-INK teknolojisini kullanıyor. Gövdeyi saran 240 E-Ink paneli birbirinden bağımsız 32 farklı renk sunabiliyor. 

Bu da aracın sürücünün isteğine göre renk değiştirmesine imkan sağlıyor.   

SÜRÜCÜSÜ İLE İLETİŞİM KURUYOR!

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BMW i Vision Dee

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PEUGEOT'DAN GELECEK GÖSTERİMİ

Peugeot, CES 2023 kapsamında gelecek teknolojileri barındıran konsepti Inception'ı gözler önüne serdi. 

5 metre uzunluğa ve 1.34 metre yüksekliğe sahip olan model 100 kWh'lik batarya paketiyle 800 kilometre menzil sunuyor. 

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İki elektrik motorundan aldığı 680 bg gücü dört tekere aktaran model 0'dan 100'e 3 saniyenin altında ulaşıyor.

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Samsung araç içi teknolojileri

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Lightyear 0

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Waymo

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Ram 1500 Revolution

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Lucid

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Davinci Motor

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Caterpillar 777

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Mercedes-Benz VISION EQXX

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Mercedes-Benz VISION EQXX

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