Otomotiv ihracatında 5 il başı çekiyor. Türkiye otomotiv ihracatında rekor kırdı
12.01.2026 12:03
AA
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomotivde 2025 ihracat sonuçları belli oldu. Türkiye tüm zamanların en yüksek dış satışına ulaşrı
TÜRKİYE REKORU KIRILDI
Ülke geneline bakıldığında geçen yılı yüzde 11,6 artışla 41 milyar 521 milyon 96 bin dolarla kapatan otomotiv sektörü, tüm zamanların en yüksek dış satımına ulaştı. Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörünün Türkiye ihracatındaki payı yüzde 17,5 oldu.
Türk otomotiv sektörünün 2025'teki ihracatının yüzde 89'u, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Ankara'dan yapıldı.
Kocaeli'nde otomotiv ihracatı yüzde 30,5 artarak 12 milyar 344 milyon 307 bin dolara çıktı.
İkinci sırada yer alan Bursa'nın dış satımı yüzde 20,1 artarak 9 milyar 203 milyon 493 bin dolara ulaştı.
5 İLDEN 36 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
İhracatı 2024'e kıyasla yüzde 0,9 artışla 8 milyar 497 milyon 717 bin dolardan 8 milyar 572 milyon 830 bin dolara çıkan İstanbul da en çok ihracat yapan üçüncü il oldu. Dördüncü sırada ise Sakarya 5 milyar dolarlık otomotiv ihracatı ile yer alıyor.
Otomotiv ihracatında beşinci sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış yüzde 30,2 arttı. Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 89'unu karşılayan Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Ankara'nın toplam otomotiv dış satımı 36 milyar 952 milyon 912 bin dolar oldu.