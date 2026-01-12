Otomotiv ihracatında 5 il başı çekiyor. Türkiye otomotiv ihracatında rekor kırdı

İhracatı 2024'e kıyasla yüzde 0,9 artışla 8 milyar 497 milyon 717 bin dolardan 8 milyar 572 milyon 830 bin dolara çıkan İstanbul da en çok ihracat yapan üçüncü il oldu. Dördüncü sırada ise Sakarya 5 milyar dolarlık otomotiv ihracatı ile yer alıyor.

Otomotiv ihracatında beşinci sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış yüzde 30,2 arttı. Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 89'unu karşılayan Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Ankara'nın toplam otomotiv dış satımı 36 milyar 952 milyon 912 bin dolar oldu.