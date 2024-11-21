Otomotiv pazarında yıl sonu kampanya yarışı: İndirim, takas desteği ve sıfır faiz imkanı (Marka marka tam liste 2024 sıfır otomobil kampanyaları)
Sıfır otomobil kampanyaları, yılın son dönemine girilirken otomobil markalarının yarışıyla hız kazanmaya başladı. 2024 model sıfır otomobillerde hem indirim hem de sıfır ya da uygun faizli kredi seçenekleri kasım ayı itibarıyla sunulmaya devam ediyor. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Togg, Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Hyundai, Peugeot, Chery ve tüm markaların yıl sonu indirim ve düşük faizli kredi kampanyaları belli oldu. İşte marka marka tam liste 2024 sıfır araç kampanyaları.
Yıl sonu yaklaşırken otomobil markalarının kampanyaları merak konusu oluyor. 2024 yılında araç satın almak isteyenler yıl sonunda düşük ya da sıfır faiz fırsatlarını ve büyük fiyat indirimleri bekliyor.