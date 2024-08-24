Otomotivde doğrulanmış ilan dönemi: Neler değişecek?
Doğrulanmış ilan düzenlemesi konuttan sonra otomotivde de devreye alınacak. Böylece yetki belgesi olmayan galericilerin ilan girişine izin verilmeyecek. Uygulamaya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak." dedi.
Ticaret Bakanlığınca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınarak emlak ticaretinde uygulanacak.
Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, konuttan kısa süre sonra otomotiv ilanları için de devreye girecek.