Otonom sürüş inşaat alanına indi
ntv.com.tr
Scania gelecekte inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarladığı otonom sürüşe sahip AXL konseptini tanıttı.
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1Otonom sürüş teknolojisi binek otomobillerden büyük araçlara geçiş yaptı ve bu sektörde hızla ilerliyor.
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2Geçtiğimiz aylarda otonom sürüşe sahip otobüs modelini tanıtan Scania, şimdi de otonom sürüşe sahip Scania AXL modeliyle inşaat alanına giriş yaptı.
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3AXL konseptinin en önemli özelliği elektrikli bir model olmaması. Araç, gücünü yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş biyoyakıtlardan sağlayacak.
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4Bu alanda seri üretime geçerek pazara ilk giren olmak isteyen Volkswagen bünyesindeki Scania çalışmalara hız verdi.
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