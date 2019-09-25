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Otonom sürüş inşaat alanına indi

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Scania gelecekte inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarladığı otonom sürüşe sahip AXL konseptini tanıttı.

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    Otonom sürüş teknolojisi binek otomobillerden büyük araçlara geçiş yaptı ve bu sektörde hızla ilerliyor.
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    Geçtiğimiz aylarda otonom sürüşe sahip otobüs modelini tanıtan Scania, şimdi de otonom sürüşe sahip Scania AXL modeliyle inşaat alanına giriş yaptı.
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    AXL konseptinin en önemli özelliği elektrikli bir model olmaması. Araç, gücünü yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş biyoyakıtlardan sağlayacak.
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    Bu alanda seri üretime geçerek pazara ilk giren olmak isteyen Volkswagen bünyesindeki Scania çalışmalara hız verdi.
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