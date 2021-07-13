ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller)

ntv.com.tr 13.07.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 11:29
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.
Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.
Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.
Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 184.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 227.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 216.200 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 217.000 TL
Kampanyalı fiyatı 212.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 231.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164.900 TL
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 191.400 TL
Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL
Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL
Liste fiyatı 203.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull - 322.900 TL
Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 168.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 181.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 226.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 189.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 174.900 TL
Kampanyalı fiyatı 170.900 TL
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 206.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 232.700 TL
Kampanyalı Fiyatı: 222.900 TL
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 238.800 TL
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 250.400 TL
Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 246.700 TL
Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin
Liste fiyatı 260.788 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 166.350 TL
Kampanyalı fiyatı 156.841 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 178.642 TL
Kampanyalı fiyatı 156.017 TL
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 243.500 TL
Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 250.397 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)
Fiyatı 201.900 TL
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 180.900 TL
Kampanyalı fiyatı 178.900 TL
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 175.900 TL
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 199.900 TL
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 244.500 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 189.900 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 208.500 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 243.400
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 189.900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 241.900 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL
Fiyatı 227.900 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 202.000 TL
Kampanyalı Fiyat 199.000 TL
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Fiyatı 246.038 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 265.622 TL
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 169.900 TL
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 181.900 TL
Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg
Liste fiyatı 260.000 TL
Fiyatı 232.000 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 177.000 TL
Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 231.000 TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 235.000 TL
1.5 TSI ACT 130 HP FR
Fiyatı 267.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 235.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR
Fiyatı 258.000 TL
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 248.400 TL
Kampanyalı fiyatı 231.300 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium
Fiyatı 324.400 TL
Kampanyalı fiyatı 252.300 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS
Liste fiyatı 204.900 TL
Yeni Corolla 1.5 Vision -
Liste fiyatı 220.200 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 229.550 TL
COROLLA 1.5 Dream - 241.050 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 248.100 TL
COROLLA 1.5 Flame - 255.350 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 264.700 TL
COROLLA Hybrid Dream e-CVT - ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları 288.550 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 259.650 TL
Yaris 1.0 Vision
Liste Fiyatı 200.000 TL
Lansman fiyatı 185.000 TL
1.5 Dream Multidrive S - 233.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 256.950 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216.200 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 241,200 TL