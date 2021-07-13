ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller)

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Bu gelişme sonrası 2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 11:29

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 1

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. 

Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 2

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.

Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 3

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 4

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 184.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 227.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 216.200 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 5

CİTROEN 

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
 
Fiyatı 217.000 TL

Kampanyalı fiyatı 212.000 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 6

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 231.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 7

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 

Fiyatı 164.900 TL 

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 8

DACİA

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 191.400 TL

Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000  TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL

Prestige 1.0  TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 9

DACİA  

Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

Liste fiyatı 203.000 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull - 322.900 TL

Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL

Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL

Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 10

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli

Fiyatı: 168.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL 

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 11

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 181.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 12

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 226.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 13

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

Fiyatı: 189.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 14

FİAT 

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 174.900 TL

Kampanyalı fiyatı 170.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 15

FİAT 

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 206.900 TL

Kampanyalı fiyatı:  196.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 16

FİAT 

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 232.700 TL

Kampanyalı Fiyatı:  222.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 17

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 238.800 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 18

FORD

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 250.400 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 19

FORD

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin

Liste fiyatı 246.700 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 20

HONDA

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin

Liste fiyatı 260.788 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 21

HYUNDAİ 

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 166.350 TL

Kampanyalı fiyatı 156.841 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 22

HYUNDAİ 

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 178.642 TL

Kampanyalı fiyatı 156.017 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 23

HYUNDAİ

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 

Fiyatı 243.500 TL

Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 24

HYUNDAİ 

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
 
Liste fiyatı 250.397 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 25

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) 

Fiyatı 201.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 26

KİA 

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik 

Fiyatı: 180.900 TL

Kampanyalı fiyatı 178.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 27

KİA 

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Fiyatı: 175.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 28

KİA 

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 

Fiyatı: 199.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 29

KİA 

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS 

Fiyatı 244.500 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 30

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 189.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 31

NİSSAN 

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia 

Fiyatı 208.500 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 32

Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı 243.400

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 33

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 189.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 34

OPEL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

Fiyatı 241.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 35

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 227.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 36

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 

Liste fiyatı 202.000 TL

Kampanyalı Fiyat 199.000 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 37

PEUGEOT

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik 

Fiyatı 246.038 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 38

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı 265.622 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 39

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 169.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 40

RENAULT

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 181.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 41

RENAULT

Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg

Liste fiyatı 260.000 TL 

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 42

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg


Fiyatı 232.000 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 43

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style 

Liste fiyatı 177.000 TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 231.000 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 44

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 235.000 TL

1.5 TSI ACT 130 HP FR

Fiyatı 267.000 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 45

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus 

Fiyatı 235.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR

Fiyatı 258.000 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 46

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 248.400 TL

Kampanyalı fiyatı 231.300 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 47

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 

Fiyatı 324.400 TL

Kampanyalı fiyatı 252.300 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 48

SUZUKİ

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS

Liste fiyatı 204.900 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 49

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision -

Liste fiyatı 220.200 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 229.550 TL

COROLLA 1.5 Dream - 241.050 TL 

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 248.100 TL

COROLLA 1.5 Flame - 255.350 TL 

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 264.700 TL

COROLLA Hybrid Dream e-CVT - ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları 288.550 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 50

TOYOTA

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S 

Fiyatı 259.650 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 51

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision

Liste Fiyatı 200.000 TL

Lansman fiyatı 185.000 TL

1.5 Dream Multidrive S - 233.000 TL 

1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 256.950 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 52

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 

Liste fiyatı 216.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL

ÖTV değişikliği sonrası güncel liste (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 53

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 241,200 TL

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