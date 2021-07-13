ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller)

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyor. 2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 12:06

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 1

Bir çok marka, daha ulaşılabilir fiyatlar sunabilmek için yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlarını çoğaltmaya yöneltirken, tüketiciler ise fiyat avantajı nedeniyle daha az donanımlı araçlara yöneliyor. 

Fiyat listelerine yüzde 50 ÖTV diliminin üzerine çıkan araçlarda da zam oranları 50 bin TL'leri buluyor. 

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 2

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi.

Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyor.

Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti.

1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor.

Ancak dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖTV'DE DEĞİŞİKLİK TALEP EDİYOR

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 3

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 4

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 184.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 5

CİTROEN 

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
 
Fiyatı 217.000 TL

Kampanyalı fiyatı 212.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 6

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 231.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 7

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 

Fiyatı 164.900 TL 

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 8

DACİA

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 191.400 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 9

DACİA  

Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

Liste fiyatı 203.000 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull 

Liste fiyatı 203.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 10

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli

Fiyatı: 168.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 159.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 11

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 181.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 12

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 224.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 219.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 13

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

Fiyatı: 187.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 182.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 14

FİAT 

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 172.900 TL

Kampanyalı fiyatı 168.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 15

FİAT 

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 206.900 TL

Kampanyalı fiyatı:  196.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 16

FİAT 

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 226.900 TL

Kampanyalı Fiyatı:  216.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 17

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 286.200 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 18

FORD

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 300.200 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 19

HYUNDAİ 

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 166.350 TL

Kampanyalı fiyatı 162.350 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 20

HYUNDAİ 

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 178.642 TL

Kampanyalı fiyatı 161.623 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 21

HYUNDAİ

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 

Fiyatı 291.880 TL

Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 22

HYUNDAİ 

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
 
Liste fiyatı 300.250 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 23

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) 

Fiyatı 201.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 24

KİA 

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik 

Fiyatı: 178.900 TL

Kampanyalı fiyatı 176.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 25

KİA 

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020

Fiyatı: 175.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 26

KİA 

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 

Fiyatı: 199.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 27

KİA 

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS 

Fiyatı 292.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 28

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 189.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 29

NİSSAN 

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia 

Fiyatı 208.500 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 30

Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı 291.800 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 31

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 189.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 32

OPEL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

Fiyatı 289.500 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 33

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 227.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 34

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 

Liste fiyatı 202.000 TL

Kampanyalı Fiyat 199.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 35

PEUGEOT

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik 

Fiyatı 295.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 292.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 36

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı 318.153 TL

Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 37

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 169.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 38

RENAULT

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 185.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 39

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg


Fiyatı 232.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 40

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style 

Liste fiyatı 177.000 TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 231.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 41

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 281.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 42

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus 

Fiyatı 281.000 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 43

SKODA

Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium 

Fiyatı 228.400 TL

Mayıs ayı fiyatı 209.300 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 44

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 309.400 TL

Kampanyalı fiyatı 288.100 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 45

SUZUKİ

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS

Liste fiyatı 214.316 TL

Kampanyalı fiyatı 204.900 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 46

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision

Liste fiyatı 220.200 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 47

TOYOTA

Yaris 1.5 Dream Multidrive S

Liste Fiyatı 228.400 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 48

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 

Liste fiyatı 216.200 TL

ÖTV indirimi gelecek mi? (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 49

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 289.200 TL

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