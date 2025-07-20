ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları

Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifi Meclis'te oylandı ve kanunlaştı. Pick-up araçların ÖTV'si yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları - 1

Otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi değişikliğine yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçti.

Yapılan düzenlemeyle birlikte otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek.

En yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarıldı.

Bundan sonraki süreçte kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp fiyatların değişmesi beklenecek.

OTOMOBİL HABERLERİ

ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları - 2

İŞTE FİYATI ARTACAK ARAÇLAR

Ford Ranger

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 960 bin 300 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 269 bin 663 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 4 milyon 150 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 985 bin 864 lira.

ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları - 3

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 785 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 574 bin 518 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 849 bin 412 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 667 bin 420 lira.

ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları - 4

Toyota Hilux

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 114 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 3 milyon 49 bin 38 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 34 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 375 bin 959 lira.

ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları - 5

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 3 milyon 182 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 589 bin 421 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 500 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 48 bin 76 lira.

ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları - 6

Otokar Foton Tundland

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 688 bin 544 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 435 bin 400 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 2 milyon 24 bin 880 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 920 bin 500 lira.

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