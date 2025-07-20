ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları

İŞTE FİYATI ARTACAK ARAÇLAR



Ford Ranger



Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 960 bin 300 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 269 bin 663 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 4 milyon 150 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 985 bin 864 lira.