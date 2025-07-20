ÖTV resmen değişti, fiyatlar artacak... İşte yeni araç fiyatları
Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifi Meclis'te oylandı ve kanunlaştı. Pick-up araçların ÖTV'si yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.
Otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi değişikliğine yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçti.
Yapılan düzenlemeyle birlikte otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek.
En yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarıldı.
Bundan sonraki süreçte kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp fiyatların değişmesi beklenecek.