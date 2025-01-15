ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi modeller alınabilecek? İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi

Yüzde 40 yerli araçlar listesi, engellilerin ÖTV'siz araç alımlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Artık araçlarda yerlilik şartı yüzde 20'den yüzde 40'a yükseldi. Ayrıca araç alanlara 10 yıl satış yasağı geldi. Yeni dönemde 6 markanın 12 modeli ÖTV'siz olarak alınabilecek. İşte ÖTV muafiyetli araç listesi...

ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi modeller alınabilecek? İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi - 1

Engelli araçlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde engellilerin alabileceği araçların yerlilik oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.

OTOMOBİL HABERLERİ

ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi modeller alınabilecek? İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi - 2

10 YIL SATIŞ YASAĞI

Düzenleme 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni dönemde engelli araçlarında 5 yıl satış yasağı 10 yıla çıkarıldı.

Düzenlemenin resmileştiği tarihten önce araç alanlar 5 yıldan sonra cezasız satabilecek. Ancak bu kişilerin yeniden araç alımı için 10 yıl beklenmesi gerekecek.

ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi modeller alınabilecek? İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi - 3

2,2 MİLYON LİRAYI AŞTI

ÖTV muafiyetli araçlarda tavan tutar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93'lük artışla 2 milyon 247 bin 114 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında ÖTV tavan tutarı, 1 milyon 561 bin lira olarak uygulanmıştı.

ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi modeller alınabilecek? İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi - 4

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Böylece ÖTV muafiyetinde Türkiye'de üretilen araçlara öncelik verilecek.

Yeni dönemde 6 farklı markanın 12 modeli ÖTV'siz olarak alınabilecek.

ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi modeller alınabilecek? İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi - 5

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ LİSTESİ

İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi...

  • Togg T10X
  • Toyota CH-R
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai i20
  • Hyundai i10
  • Ford Tourneo Custom
  • Ford E-Transit
  • Ford Transit
  • Fiat Fiorino
  • Fiat Egea Cross
  • Fiat Egea Transporter
  • Volkswagen Transporter
ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi modeller alınabilecek? İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi - 6

KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANIYOR? 

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

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