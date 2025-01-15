ÖTV'siz araçta yeni dönem başladı: Hangi modeller alınabilecek? İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi
Yüzde 40 yerli araçlar listesi, engellilerin ÖTV'siz araç alımlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Artık araçlarda yerlilik şartı yüzde 20'den yüzde 40'a yükseldi. Ayrıca araç alanlara 10 yıl satış yasağı geldi. Yeni dönemde 6 markanın 12 modeli ÖTV'siz olarak alınabilecek. İşte ÖTV muafiyetli araç listesi...
Engelli araçlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde engellilerin alabileceği araçların yerlilik oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.