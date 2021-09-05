Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere

ntv.com.tr 05.09.2021 - 16:44
Audi, üç ‘Küre-Sphere‘ konsept modelinin ikincisi olan ve IAA 2021’de sergileyeceği Audi grandsphere'i tanıttı. Model, Audi’nin gelecekteki modellerinde kullanacağı teknolojileri ve tasarım özelliklerini yansıtıyor.
Ağustos ayında, değişken dingil mesafesine sahip, otonom bir spor otomobile dönüşebilen skysphere’i tanıtan Audi, ikince konsepti Audi grandsphere’den sonra, 2022 yılında da üçüncü modeli urbansphere'i sunmayı hedefliyor.
Audi skysphere, Audi grandsphere ve Audi urbansphere, dört halkalı markanın ilerici premium vizyonunu sergilemek için kullandığı üç konsept otomobil. Bu konsept otomobillerin iç mekanları, yolcu bölümünü aracın merkezi olarak ele alan ve yolcu deneyimini teknolojinin gereksinimlerine bağlı kılmayan yeni bir tasarıma sahip.
Audi grandsphere’de kapılar, ters konumlandırılmış; B sütunu bulunmuyor. Yolcularına kapılarını açan Audi grandsphere, onları kendilerine özel ekran görüntüleri ve ortam ışığıyla karşılıyor. Sürücü ve ön yolcuyu otomatik olarak algılıyor, klima kontrolleri ve koltuk pozisyonları gibi bir dizi kişisel konfor özelliğini otomatik olarak ayarlıyor.
Geniş cam yüzeyler, geniş ön cam ve şeffaf tavan da bu hissi vurguluyor. Benzer durum yan camların özel geometrisi için de geçerli. Audi'nin ilk olarak AI:CON konsept otomobilinde kullandığı ve 2017'de ilk kez gösterdiği, şimdi seri üretime doğru ilerleyen bir özellik olarak, yan camların üst yarısı belirgin bir şekilde açılı ve en geniş kısmı göz seviyesinin biraz üzerinde konumlanmış.
Sürücü, 4. seviye sürüş sırasında koltuğunu arkaya doğru yatırması halinde tüm bu konfor öğelerinden vazgeçmesi gerekmiyor. Burada devreye göz izleme ve hareket kontrolü kombinasyonu giriyor. Göze yönlendirilen bir sensör, kontrol ünitesi devreye gireceği anda görüş hattını algılıyor ve hiçbirşeye dokunmadan, sanki eliyle kumanda ediyormuş gibi, benzer el hareketleri yapması yeterli oluyor.
5,35 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde ve 1,39 m yüksekliğindeki Audi grandsphere, bu boyutlarıyla lüks sedan sınıf otomobiller arasında yer alıyor. 3,19 m‘lik aks mesafesi değeriyle mevcut Audi A8'in Long versiyonunu bile gölgede bırakıyor. Herşeye rağmen, Audi grandsphere, ilk bakışta, geleneksel bir sedandan daha çok, dört kapılı bir GT'ye benziyor.
Audi grandsphere konseptinin 23 inçlik tekerlekleri ise 1990'lardan bir simge olan Audi Avus'tan alıntı yapıyor. Aynı zamanda, altı çift kollu jantlar, hafif yapısı ve stabilitesiyle motor sporları ve Bauhaus geleneğini hatırlatıyor.
Aydınlatma birimleri, dört halka marka logosuna atıfta bulunuyor: iki halkanın kesişimiyle ortaya çıkan şeklin benzeri, bir gözbebeği gibi tasarlanmış, yeni ve kusursuz bir dijital ışık imzası ortaya çıkmış. Benzer grafik arka aydınlatma ünitelerinde de görünüyor.
Audi grandsphere'in teknolojisi Premium Platform Electric veya PPD olarak bilinen platforma dayanıyor ve tamamen elektrikli tahrik sistemleri için tasarlanmış. Grandspher’deki PPD'nin temelinde, yaklaşık 120 kWh enerji sağlayan, akslar arasında yerleşik bir batarya bulunuyor.
Bu yerleşim, aynı zamanda tasarımda başarılı temel oranların elde edilmesini, uzun bir iç mekan ve dolayısıyla her iki koltuk sırasındaki geniş diz mesafesini de beraberinde getiriyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde olduğu gibi vites kutusu ve şaft tünelinin olmaması da mekansal konforu artırıyor.
Audi grandsphere, quattro sürüş sisteminden vazgeçmiyor. Ön ve arka akslara monte edilmiş ayrı elektrik motorlarına sahip bu konsept otomobil, dört tekerlekten çekişi sağlamak ve sürüş dinamikleri ile enerji verimliliği arasında bir denge sağlamak için elektronik koordinasyonu kullanıyor. Audi grandsphere konseptinin iki elektrik motoru, toplam 530 kW güç ve 960 Newton metrelik bir tork sağlıyor.
Tahrik sisteminin kalbinde 800 voltluk şarj teknolojisi yer alıyor. Daha önce Audi e-tron GT’de kullanılan bu teknoloji, akünün hızlı şarj istasyonlarında çok kısa sürede 270 kW'a kadar şarj edilebilmesini sağlıyor.
Geleneksel bir motora sahip bir otomobilin yakıt ikmalinde gereken süreye neredeyse eş değer bir sürede şarj olan Audi grandsphere‘in 300 kilometreden daha fazla bir menzile ulaşması için 10 dakika şarj yeterli oluyor. 25 dakikadan daha kısa bir sürede 120 kWh batarya, yüzde 5'ten yüzde 80'e şarj edebiliyor.
Audi grandsphere, seçilen sürüş sistemine ve güç çıkışına bağlı olarak 750 kilometreden fazla bir menzile ulaşıyor.
Audi grandsphere 0-100 km/sa hızlanmasını 4 saniyenin biraz üzerinde tamamlıyor.