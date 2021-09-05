Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere

Audi, lüks sınıfın geleceğini gösterdiği üç konsept modelin ikincisi olan ve IAA 2021'de sergileyeceği Audi grandshere’i tanıttı.

ntv.com.tr 05.09.2021 - 16:44

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 1

Audi, üç ‘Küre-Sphere‘ konsept modelinin ikincisi olan ve IAA 2021’de sergileyeceği Audi grandsphere'i tanıttı. Model, Audi’nin gelecekteki modellerinde kullanacağı teknolojileri ve tasarım özelliklerini yansıtıyor. 

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 2

Ağustos ayında, değişken dingil mesafesine sahip, otonom bir spor otomobile dönüşebilen skysphere’i tanıtan Audi, ikince konsepti Audi grandsphere’den sonra, 2022 yılında da üçüncü modeli urbansphere'i sunmayı hedefliyor. 

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 3

GELECEK İÇİN BİRİNCİ SINIF ÜÇ SEYAHAT SEÇENEĞİ

Audi skysphere, Audi grandsphere ve Audi urbansphere, dört halkalı markanın ilerici premium vizyonunu sergilemek için kullandığı üç konsept otomobil. Bu konsept otomobillerin iç mekanları, yolcu bölümünü aracın merkezi olarak ele alan ve yolcu deneyimini teknolojinin gereksinimlerine bağlı kılmayan yeni bir tasarıma sahip. 

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 4
Yeni tasarım, iç mekanın değişken yerleşiminde, kontrollerin gizlenmesinde ve kabinin tamamen genişlemesinde kendini gösteriyor ve bunları yeni hizmet sunumlarıyla da ilişkilendiriyor.
Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 5

Audi grandsphere’de kapılar, ters konumlandırılmış; B sütunu bulunmuyor. Yolcularına kapılarını açan Audi grandsphere, onları kendilerine özel ekran görüntüleri ve ortam ışığıyla karşılıyor. Sürücü ve ön yolcuyu otomatik olarak algılıyor, klima kontrolleri ve koltuk pozisyonları gibi bir dizi kişisel konfor özelliğini otomatik olarak ayarlıyor. 

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 6
Aynı zamanda, bilgi-eğlence sistemi, yolcuların en son kullandıkları hizmetlere erişiyor ve sürdürüyor. Örneğin, yolcu bölümünde, bir yolcunun araca binmeden önce tabletinde izlediği bir video, Audi grandsphere'deki ‘ekran yüzeyinde‘ otomatik olarak oynatılıyor. Sürücü tarafında ise, yolcunun binmeden önce okuduğu haberler ‘projeksiyon yüzeyi‘ tarafından otomatik olarak alınıyor ve görüntüleniyor.
Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 7

Geniş cam yüzeyler, geniş ön cam ve şeffaf tavan da bu hissi vurguluyor. Benzer durum yan camların özel geometrisi için de geçerli. Audi'nin ilk olarak AI:CON konsept otomobilinde kullandığı ve 2017'de ilk kez gösterdiği, şimdi seri üretime doğru ilerleyen bir özellik olarak, yan camların üst yarısı belirgin bir şekilde açılı ve en geniş kısmı göz seviyesinin biraz üzerinde konumlanmış.

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 8

Sürücü, 4. seviye sürüş sırasında koltuğunu arkaya doğru yatırması halinde tüm bu konfor öğelerinden vazgeçmesi gerekmiyor. Burada devreye göz izleme ve hareket kontrolü kombinasyonu giriyor. Göze yönlendirilen bir sensör, kontrol ünitesi devreye gireceği anda görüş hattını algılıyor ve hiçbirşeye dokunmadan, sanki eliyle kumanda ediyormuş gibi, benzer el hareketleri yapması yeterli oluyor.

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 9

5,35 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde ve 1,39 m yüksekliğindeki Audi grandsphere, bu boyutlarıyla lüks sedan sınıf otomobiller arasında yer alıyor. 3,19 m‘lik aks mesafesi değeriyle mevcut Audi A8'in Long versiyonunu bile gölgede bırakıyor. Herşeye rağmen, Audi grandsphere, ilk bakışta, geleneksel bir sedandan daha çok, dört kapılı bir GT'ye benziyor. 

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 10

Audi grandsphere konseptinin 23 inçlik tekerlekleri ise 1990'lardan bir simge olan Audi Avus'tan alıntı yapıyor. Aynı zamanda, altı çift kollu jantlar, hafif yapısı ve stabilitesiyle motor sporları ve Bauhaus geleneğini hatırlatıyor.

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 11
Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 12

Aydınlatma birimleri, dört halka marka logosuna atıfta bulunuyor: iki halkanın kesişimiyle ortaya çıkan şeklin benzeri, bir gözbebeği gibi tasarlanmış, yeni ve kusursuz bir dijital ışık imzası ortaya çıkmış. Benzer grafik arka aydınlatma ünitelerinde de görünüyor.

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 13

Audi grandsphere'in teknolojisi Premium Platform Electric veya PPD olarak bilinen platforma dayanıyor ve tamamen elektrikli tahrik sistemleri için tasarlanmış. Grandspher’deki PPD'nin temelinde, yaklaşık 120 kWh enerji sağlayan, akslar arasında yerleşik bir batarya bulunuyor. 

Bu yerleşim, aynı zamanda tasarımda başarılı temel oranların elde edilmesini, uzun bir iç mekan ve dolayısıyla her iki koltuk sırasındaki geniş diz mesafesini de beraberinde getiriyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde olduğu gibi vites kutusu ve şaft tünelinin olmaması da mekansal konforu artırıyor.

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 14

Audi grandsphere, quattro sürüş sisteminden vazgeçmiyor. Ön ve arka akslara monte edilmiş ayrı elektrik motorlarına sahip bu konsept otomobil, dört tekerlekten çekişi sağlamak ve sürüş dinamikleri ile enerji verimliliği arasında bir denge sağlamak için elektronik koordinasyonu kullanıyor. Audi grandsphere konseptinin iki elektrik motoru, toplam 530 kW güç ve 960 Newton metrelik bir tork sağlıyor.

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 15

HIZLI ŞARJ, YÜKSEK MENZİL

Tahrik sisteminin kalbinde 800 voltluk şarj teknolojisi yer alıyor. Daha önce Audi e-tron GT’de kullanılan bu teknoloji, akünün hızlı şarj istasyonlarında çok kısa sürede 270 kW'a kadar şarj edilebilmesini sağlıyor.

Geleneksel bir motora sahip bir otomobilin yakıt ikmalinde gereken süreye neredeyse eş değer bir sürede şarj olan Audi grandsphere‘in 300 kilometreden daha fazla bir menzile ulaşması için 10 dakika şarj yeterli oluyor. 25 dakikadan daha kısa bir sürede 120 kWh batarya, yüzde 5'ten yüzde 80'e şarj edebiliyor.

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 16

Audi grandsphere, seçilen sürüş sistemine ve güç çıkışına bağlı olarak 750 kilometreden fazla bir menzile ulaşıyor.  

Audi grandsphere 0-100 km/sa hızlanmasını 4 saniyenin biraz üzerinde tamamlıyor.

Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 17
Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 18
Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 19
Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere - 20

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