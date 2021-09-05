Özel jetlerin konforu yollarda: Audi grandsphere

Audi grandsphere'in teknolojisi Premium Platform Electric veya PPD olarak bilinen platforma dayanıyor ve tamamen elektrikli tahrik sistemleri için tasarlanmış. Grandspher’deki PPD'nin temelinde, yaklaşık 120 kWh enerji sağlayan, akslar arasında yerleşik bir batarya bulunuyor.

Bu yerleşim, aynı zamanda tasarımda başarılı temel oranların elde edilmesini, uzun bir iç mekan ve dolayısıyla her iki koltuk sırasındaki geniş diz mesafesini de beraberinde getiriyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde olduğu gibi vites kutusu ve şaft tünelinin olmaması da mekansal konforu artırıyor.