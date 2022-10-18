Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası

2 yıllık pandemi arasıyla birlikte 4 sonra kapılarını açan Paris Otomobil Fuarı (Le Mondial de L'Auto) 23 Ekim'e kadar sürecek.
Audi, BMW, Mercedes- Benz, Toyota, Ferrari, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Nissan gibi birçok dünya devi fuarda yer almıyor.
Fuara bazı Fransız ve Asyalı markalar damga vuruyor.
Avrupa'da yoğunluğu artırmak isteyen Asyalı markalar modellerini Avrupalı kullanıcılara sunuyor.
Dacia Manifesto Consept
BYD Han
BYD Han
BYD Seal
BYD Han
BYD Seal
BYD Seal
Seres 5
Jeep'in ilk elektrikli SUV'u Avenger
Jeep Avenger
Jeep Avenger
Jeep Avenger
Fuara Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Macron bazı modellerin içine binerek bilgi aldı.
Dacia Manifesto Consept
Renault 4ever Trophy
Renault 4ever Trophy
Alpine A110 R
Alpine A110 R
Alpine A110 R
Alpine A110 R
Alpine Formula 1 A 522
Alpine Formula 1 A 522
Alpine Formula 1 A 522
Alpine Alpenglow
Alpine Alpenglow
Alpine Alpenglow
Alpine A110 eternite
Peugeot 408 Hybrid
Renault Scenic Vision
DS E-Tense Performance
DS E-Tense Performance