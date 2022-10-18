Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası

Pandemiyle birlikte 4 yıldır düzenlenemeyen Paris Otomobil Fuarı (Le Mondial de L'Auto), kapılarını açtı. Birçok Avrupa markasının katılmadığı fuarda Fransız ve Asyalıların yoğunluğu dikkat çekiyor.

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 1

2 yıllık pandemi arasıyla birlikte 4 sonra kapılarını açan Paris Otomobil Fuarı (Le Mondial de L'Auto) 23 Ekim'e kadar sürecek.

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 2

Audi, BMW, Mercedes- Benz, Toyota, Ferrari, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Nissan gibi birçok dünya devi fuarda yer almıyor. 

Fuara bazı Fransız ve Asyalı markalar damga vuruyor. 

Avrupa'da yoğunluğu artırmak isteyen Asyalı markalar modellerini Avrupalı kullanıcılara sunuyor. 

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 3

Dacia Manifesto Consept

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 4

BYD Han

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 5

BYD Han

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 6

BYD Seal

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 7

BYD Han

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 8

BYD Seal

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 9

BYD Seal

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 10

Seres 5

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 11

Jeep'in ilk elektrikli SUV'u Avenger

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 12

Jeep Avenger

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 13

Jeep Avenger

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 14

Jeep Avenger

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 15

Fuara Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Macron bazı modellerin içine binerek bilgi aldı.

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 16

Dacia Manifesto Consept

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 17

Renault 4ever Trophy

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 18

Renault 4ever Trophy

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 19

Alpine A110 R

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 20

Alpine A110 R

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 21

Alpine A110 R

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 22

Alpine A110 R

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 23

Alpine Formula 1 A 522

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 24

Alpine Formula 1 A 522

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 25

Alpine Formula 1 A 522

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 26

Alpine Alpenglow

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 27

Alpine Alpenglow

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 28

Alpine Alpenglow

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 29

Alpine A110 eternite

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 30

Peugeot 408 Hybrid

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 31

Renault Scenic Vision

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 32

DS E-Tense Performance

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalı damgası - 33

DS E-Tense Performance

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