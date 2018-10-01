Paris'te Avrupalı markaların yerini Asyalılar aldı
ntv.com.tr
Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı markaların yerini Asyalılar aldı.
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İki yılda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2 Ekim’de basın mensuplarına açılacak olan fuar 4-14 Ekim arasında da ziyaretçileri ağırlayacak.
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22016 yılında yapılan fuara 7 marka katılmazken bu sene yapılan fuara katılmama kararı alan marka sayısı 15’e yükseldi.
İşte Paris Otomobil Fuarı'nda modellerini göremeyeceğimi markarlar...
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3Fuara katılmayan Avrupalı ve Amerikalı otomotiv devlerinin yerini ise Asyalı markalar aldı. Çinli GAC Motor ve Vietnamlı Vinfast Paris'e ilk kez katılıyor.
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VOLKSWAGEN
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OPEL
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ROLLS-ROYCE
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MİTSUBİSHİ
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NİSSAN
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VOLVO
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INFINITI
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FİAT
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JEEP
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13
ALFA ROMEO
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SUBARU
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MAZDA
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16
FORD
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17
MİNİ
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BENTLEY