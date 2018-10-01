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Paris'te Avrupalı markaların yerini Asyalılar aldı

ntv.com.tr

Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı markaların yerini Asyalılar aldı.

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    İki yılda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2 Ekim’de basın mensuplarına açılacak olan fuar 4-14 Ekim arasında da ziyaretçileri ağırlayacak.

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    2016 yılında yapılan fuara 7 marka katılmazken bu sene yapılan fuara katılmama kararı alan marka sayısı 15’e yükseldi.

    İşte Paris Otomobil Fuarı'nda modellerini göremeyeceğimi markarlar...
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    Fuara katılmayan Avrupalı ve Amerikalı otomotiv devlerinin yerini ise Asyalı markalar aldı. Çinli GAC Motor ve Vietnamlı Vinfast Paris'e ilk kez katılıyor.
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    VOLKSWAGEN

    VOLKSWAGEN
  • 5

    OPEL

    OPEL
  • 6

    ROLLS-ROYCE

    ROLLS-ROYCE
  • 7

    MİTSUBİSHİ

    MİTSUBİSHİ
  • 8

    NİSSAN

    NİSSAN
  • 9

    VOLVO

    VOLVO
  • 10

    INFINITI

    INFINITI
  • 11

    FİAT

    FİAT
  • 12

    JEEP

    JEEP
  • 13

    ALFA ROMEO

    ALFA ROMEO
  • 14

    SUBARU

    SUBARU
  • 15

    MAZDA

    MAZDA
  • 16

    FORD

    FORD
  • 17

    MİNİ

    MİNİ
  • 18

    BENTLEY

    BENTLEY
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