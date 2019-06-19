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Peugeot yeni 2008 modelini tanıttı

ntv.com.tr

Peugeot yenilenen modeli 2008'in ve elektrikli modeli e-2008'in tanıtımını yaptı.

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    Fransız otomotiv üreticisi Peugeot yenilenen 2008 modelini tanıttı.
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    2008'in, tasarım olarak 3008 ve 5008 modellerinin çizgisine geçiş yaptığı görülüyor.
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    Yeni 2008'in uzunluğu 14 cm arttırılırken aks mesafesi 2.6 metreye yükseltildi.
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    Peugeot'nun i-Cockpit sistemini kullanan 2008'de dokunmatik ekranın boyutu donanım paketlerine göre 10 inçe kadar çıkabiliyor.
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    Yeni 2008 1.2 PureTech ve 1.5 BlueHDi olarak iki motor seçeneğiyle satışa sunulacak.
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    Peugeot, yeni 2008 ile birlikte yüzde 100 elektrikli versiyonu e-2008'in de tanıtımını yaptı.
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    50 kWh'lık bataryadan beslenen e-2008, 310 kilometre menzil vadediyor.
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    Peugeot e-2008'in 2020 model yılında satışa sunulması bekleniyor.
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