Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide

Geçen sene ilk kez gösterilen Bugatti Bolide'nin teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı. Trafiğe çıkması yasak olan araçtan sadece 40 adet üretilecek.

ntv.com.tr 16.08.2021 - 11:14 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 11:22

Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 1
Geçtiğimiz Ekim ayında ilk kez ortaya çıkan Bugatti Bolide, tekrar yüzünü gösterdi.
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 2
Yarış oyunlarını andıran bir tasarıma sahip olan model 4 turbolu 8.0 litre W16 motora sahip.
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 3
Araç 1600 beygir güç ve 1600 Nm torka ulaşabilen araç 1450 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor.
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 4
Yapılan açıklamaya göre 2024 yılında sahiplerine ulaşacak olan modelin trafikte kullanılması yasak.
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 5
Sadece 40 adet üretilecek olan aracın fiyatı ise vergisiz 4 milyon euro. (Yaklaşık 40 milyon TL)
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 6
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 7
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 8
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 9
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 10
Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide - 11

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