Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide

Yarış oyunlarını andıran bir tasarıma sahip olan model 4 turbolu 8.0 litre W16 motora sahip.

Yapılan açıklamaya göre 2024 yılında sahiplerine ulaşacak olan modelin trafikte kullanılması yasak.

Sadece 40 adet üretilecek olan aracın fiyatı ise vergisiz 4 milyon euro. (Yaklaşık 40 milyon TL)