Pistlere özel üretildi: 1600 beygirlik Bugatti Bolide

Geçen sene ilk kez gösterilen Bugatti Bolide'nin teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı. Trafiğe çıkması yasak olan araçtan sadece 40 adet üretilecek. Geçtiğimiz Ekim ayında ilk kez ortaya çıkan Bugatti Bolide, tekrar yüzünü gösterdi. Yarış oyunlarını andıran bir tasarıma sahip olan model 4 turbolu 8.0 litre W16 motora sahip. Araç 1600 beygir güç ve 1600 Nm torka ulaşabilen araç 1450 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılında sahiplerine ulaşacak olan modelin trafikte kullanılması yasak. Sadece 40 adet üretilecek olan aracın fiyatı ise vergisiz 4 milyon euro. (Yaklaşık 40 milyon TL)