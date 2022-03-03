Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı

Şirket, şimdilik sadece bir konsept olan araçla ilgili pil kapasitesi, menzil veya hızlanma ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Ancak Polestar CEO'su Thomas Ingenlath'a göre bu kısa dingil mesafesinden ödün vermeden 110 kilovatın üzerinde bir pil gücü sunabilecekler.