Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, Polestar O2 adlı yeni üstü açılır roadster konseptini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 09:50

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 1

Volvo ve Çinli Geely'nin ortak girişimi olan elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni konseptini tanıttı.

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 2

Los Angeles'ta görücüye çıkan Polestar O2, Tesla Roadster'a rakip olabilecek bir üstü açılabilir bir model.

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 3

Şirket, şimdilik sadece bir konsept olan araçla ilgili pil kapasitesi, menzil veya hızlanma ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. 

Ancak Polestar CEO'su Thomas Ingenlath'a göre bu kısa dingil mesafesinden ödün vermeden 110 kilovatın üzerinde bir pil gücü sunabilecekler. 

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 4

O2, markanın bir diğer konsept modeli olan Polestar Precept gibi keskin hatlara ve benzer aydınlatma grubuna sahip.

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 5

Aracın iç kısmında ise tüm yumuşak malzemeler için geri dönüştürülmül polyester kullanılmış.

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 6

Aracın bir baika dikkat çeken özelliği ise arka koltukların gerisine konumlandırılmış bir drone. Sürücüler 100 kilometre saat hıza kadar bu drone sayesinde sürüş esnasında kendilerini çekebilecekler.

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 7

Ayrıca kaydedilen bu görüntüler aracın ekranında düzenlenip paylaşılabilecek.

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 8

Aracın seri üretimi geçiş geçmeyeceği ise henüz belli değil.

Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 9
Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 10
Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 11
Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 12
Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı - 13

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