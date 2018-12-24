Porsche 718 ailesinin en saf hali: 718 T serisi

Porsche 718 T'nin dışına da güçlü bir görünüm damga vuruyor. 20 inç alaşım tekerleklerin, kasası 20 milimetre alçaltılmış PASM spor şasiyle bileşimi sonucunda, 718 T yolda çarpıcı bir görüntü sergiliyor. Akik grisi ayna kapakları ve “718 Boxster T” veya “718 Cayman T” logoları aynı zamanda arkadan bakıldığında merkezde konumlanmış siyah kaplama çift borulu spor egzoz modelin değişikliklerini gösteriyor. Dış renklere gelirsek, müşterilerin siyah, Indian Kırmızısı, Yarış Sarısı ve Beyazı, ayrıca Carrara Beyazı, Koyu Siyah ve GT Metalik Gümüş gibi renk seçenekleri mevcut. Porsche özel renkler olarak da Lava Turuncu ve Miami Mavisi'ni sunuyor.