Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır

Porsche, yeni 911 GT3-R'ın örtüsünü kaldırdı ve yeni aracını tanıttı.

Haberler - ntv.com.tr 01.08.2022 - 10:47

Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 1

, 2019 yılında çalışmalarına başladığı 911 GT3 R’ı tanıttı. 

992 Porsche modelini baz alan otomobilde, hızdan çok tamamen uzun süreli tam güçle kullanıma odaklanılmış.  

Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 2

5 farklı modla ayarlanabilen KW Süspansiyon Kiti’nde önde çift salıncaklı süspansiyon sistemi ve arkada ise çok noktadan bağımsız bir süspansiyon kullanılıyor.

Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 3

GT3 R modelinin kalbinde Boxer tipinde atmosferik 4.2 litrelik bir motor yer alıyor.  Bu motor 6 ileri sıralı şanzımanla birlikte geliyor.

Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 4

911 GT3, Ocak ayında Daytona’da Rolex 24 Saat Yarışı ile başlayacak olan GT3 sezonunda yarışmaya başlayacak.

Satış fiyatı 567.210 dolar olan otomobil sadece ABD ve Kanada’da bulunan müşterilere satılacak. 

Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 5
Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 6
Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 7
Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 8
Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır - 9

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