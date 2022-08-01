Porsche 911 GT3 R artık yarışa hazır

Haberler - ntv.com.tr 01.08.2022 - 10:47
Porsche, 2019 yılında çalışmalarına başladığı 911 GT3 R’ı tanıttı.
992 Porsche modelini baz alan otomobilde, hızdan çok tamamen uzun süreli tam güçle kullanıma odaklanılmış.
5 farklı modla ayarlanabilen KW Süspansiyon Kiti’nde önde çift salıncaklı süspansiyon sistemi ve arkada ise çok noktadan bağımsız bir süspansiyon kullanılıyor.
GT3 R modelinin kalbinde Boxer tipinde atmosferik 4.2 litrelik bir motor yer alıyor. Bu motor 6 ileri sıralı şanzımanla birlikte geliyor.
911 GT3, Ocak ayında Daytona’da Rolex 24 Saat Yarışı ile başlayacak olan GT3 sezonunda yarışmaya başlayacak.
Satış fiyatı 567.210 dolar olan otomobil sadece ABD ve Kanada’da bulunan müşterilere satılacak.