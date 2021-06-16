Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı

Porsche'nin en güçlü modellerinden biri olan 911 GT3'ün daha sade bir tasarıma sahip modeli GT3 Touring resmen tanıtıldı.

ntv.com.tr 16.06.2021 - 11:12

Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 1
Alman devi Porsche'nin en performanslı modellerinden biri olan 510 beygirlik 911 GT3, daha sade bir tasarıma kavuştu.
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 2
GT3'te yer alan ve aracı oldukça agrerif hale getiren büyük spoiler ve hava kanalları bulunmayan GT3 Touring yollara çıkıyor.
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 3
GT3 gibi atmosferik 4.0 litrelik motorla 510 beygir güç ve 470 Nm tork üretebilen Touring kaybolan kanadı yerine gerektiği zaman açılabilen bir kanat eklenmiş.
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 4
20 ve 21 inçlik jantları standart olan modelde iç ve dış renk paleti GT3'ten aynen taşınmış.
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 5
Aracın bir diğer değişimi ise çift kavramalı PDK şanzıman seçeneği. Araç istenildiği taktirde 6 ileri manuel veya PDK şansıman ile satın alınabilecek.
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 6
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 7
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 8
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 9
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 10
Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı - 11

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