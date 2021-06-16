Porsche 911 GT3'ün Touring versiyonu tanıtıldı

Porsche'nin en güçlü modellerinden biri olan 911 GT3'ün daha sade bir tasarıma sahip modeli GT3 Touring resmen tanıtıldı.

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ntv.com.tr 16.06.2021 - 11:12

Alman devi Porsche'nin en performanslı modellerinden biri olan 510 beygirlik 911 GT3, daha sade bir tasarıma kavuştu.

GT3'te yer alan ve aracı oldukça agrerif hale getiren büyük spoiler ve hava kanalları bulunmayan GT3 Touring yollara çıkıyor.

GT3 gibi atmosferik 4.0 litrelik motorla 510 beygir güç ve 470 Nm tork üretebilen Touring kaybolan kanadı yerine gerektiği zaman açılabilen bir kanat eklenmiş.

20 ve 21 inçlik jantları standart olan modelde iç ve dış renk paleti GT3'ten aynen taşınmış.

Aracın bir diğer değişimi ise çift kavramalı PDK şanzıman seçeneği. Araç istenildiği taktirde 6 ileri manuel veya PDK şansıman ile satın alınabilecek.

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