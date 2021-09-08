Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç

Araçta sürücü tamamen karbonfiber bir kafes içinde koruma altında. Bu koruyucu bölüm üst tarafta dışarıdan da görülebilen bir yapıya sahip.

Porsche gövdenin doğal elyaf takviyeli plastikten yapıldığını, ayrıca aynı malzemenin iç mekanda da büyük ölçüde görülebildiğini belirtiyor.