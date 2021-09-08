Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç

Porsche sürdürülebilir malzemelerden üretilen ilk elektrikli yarış aracı Mission R konseptini ortaya çıkardı.

ntv.com.tr 08.09.2021 - 11:01

Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 1
Pandemi nedeniyle 2 yıllık aranın ardından fiziki olarak Münih'te düzenelen IAA fuarında yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor.
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 2
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 3

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Mission R, maksimumda 1088 beygir güce ulaşabiliyor. Aracın sabit gücü ise 689 beygir.

Yarış modundaki 1088 beygirlik gücün 435 beygiri ön akstan, 653 beygiri arka akstaki motorlardan geliyor. 

Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 4
Araç bu değerlerle 0'dan 100'e 2.5 saniyede çıkıyor.
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 5
Araç 300 kilometreden fazla hıza ulaşabiliyor.
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 6

Araçta sürücü tamamen karbonfiber bir kafes içinde koruma altında. Bu koruyucu bölüm üst tarafta dışarıdan da görülebilen bir yapıya sahip. 

Porsche gövdenin doğal elyaf takviyeli plastikten yapıldığını, ayrıca aynı malzemenin iç mekanda da büyük ölçüde görülebildiğini belirtiyor. 

Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 7
Mission R, sadece 1.2 metre yüksekliğinde, 4.3 metre uzunluğunda ve 1.9 metre genişliğinde.
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 8
Alman devi, son otuz yılda 4.400'den fazla Cup aracı teslim edildiğini belirtiyor.
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 9
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 10
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 11
Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç - 12

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