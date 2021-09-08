Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç

ntv.com.tr 08.09.2021 - 11:01
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Mission R, maksimumda 1088 beygir güce ulaşabiliyor. Aracın sabit gücü ise 689 beygir.
Yarış modundaki 1088 beygirlik gücün 435 beygiri ön akstan, 653 beygiri arka akstaki motorlardan geliyor.
Araçta sürücü tamamen karbonfiber bir kafes içinde koruma altında. Bu koruyucu bölüm üst tarafta dışarıdan da görülebilen bir yapıya sahip.
Porsche gövdenin doğal elyaf takviyeli plastikten yapıldığını, ayrıca aynı malzemenin iç mekanda da büyük ölçüde görülebildiğini belirtiyor.