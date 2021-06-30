Porsche SUV ailesinin 640 beygirlik yeni üyesi: Cayenne Turbo GT

Cayenne Turbo GT'nin çift turbo motoru şu anda Porsche'nin en güçlü sekiz silindirli motoru. En kapsamlı geliştirmeler, hareketli parçalar, turboşarj, direkt yakıt enjeksiyonu, indüksiyon sistemi ve ara soğutucu alanlarında gerçekleştirilmiş. Daha hızlı değişen sekiz vitesli Tiptronik S ve Porsche Çekiş Yönetimi (PTM) sistemi de değiştirilmiş. Ara şanzıman için ek su soğutması da mevcut. Cayenne Turbo GT, benzersiz merkezi egzoz boruları ile standart spor egzoz sistemine sahip. Otomobilin ortasından, arka susturucu da dahil olmak üzere egzoz sistemi, hafif ve özellikle ısıya dayanıklı titanyumdan yapılmış.