Porsche SUV ailesinin 640 beygirlik yeni üyesi: Cayenne Turbo GT

ntv.com.tr 30.06.2021 - 09:51 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 09:53
Porsche, Cayenne model yelpazesine sportif üye Cayenne Turbo GT'i ekliyor. 640 beygir güce sahip 4 litrelik çift turbo V8 motor, modelin sürüş özelliklerinin temelini oluşturuyor.
Cayenne Turbo Coupe'den 90 beygir daha fazla güce ve 80 Nm farkla 850 Nm maksimum tork değerine sahip Cayenne Turbo GT, coupe karoserli versiyondan 0,6 saniye daha az bir sürede; sadece 3,3 saniyede 0’dan 100'e ulaşabiliyor. Yeni SUV modelinin sahip olduğu azami hız da 14 km/s artarak 300 km/s hıza çıkıyor.
Dört kişilik Cayenne Turbo GT, güç aktarma organları ve şasi aynı zamanda Cayenne Turbo GT için özel olarak tasarlanmış bir yapıya sahip. Cayenne Turbo GT bu kabiliyetini, Lars Kern pilotajıyla 20 bin 832 km'lik Nürburgring Nordschleife pistindeki 7:38.9 dakikalık tur zamanıyla kırdığı resmi SUV rekoruyla da kanıtlıyor.
Cayenne Turbo Coupe ile karşılaştırıldığında, Turbo GT 17 mm kadar daha alçak. Buna bağlı olarak, hem pasif şasi bileşenleri hem de aktif kontrol sistemleri yeniden tasarlanmış, kullanım ve performans için optimize edilmiş.
Cayenne Turbo GT'nin çift turbo motoru şu anda Porsche'nin en güçlü sekiz silindirli motoru. En kapsamlı geliştirmeler, hareketli parçalar, turboşarj, direkt yakıt enjeksiyonu, indüksiyon sistemi ve ara soğutucu alanlarında gerçekleştirilmiş. Daha hızlı değişen sekiz vitesli Tiptronik S ve Porsche Çekiş Yönetimi (PTM) sistemi de değiştirilmiş. Ara şanzıman için ek su soğutması da mevcut. Cayenne Turbo GT, benzersiz merkezi egzoz boruları ile standart spor egzoz sistemine sahip. Otomobilin ortasından, arka susturucu da dahil olmak üzere egzoz sistemi, hafif ve özellikle ısıya dayanıklı titanyumdan yapılmış.
Cayenne Turbo GT, isteğe bağlı olarak yeni Arctic Grey (Arktik Gri) renginde boya ile temin edilebiliyor. Tavan spoylerine uzunlamasına takılan karbon yan plakalar ve Turbo'ya takılandan 25 mm daha büyük olan uyarlanabilir şekilde uzatılabilen arka spoyler kenarı GT'ye özgü. Bu, otomobilin en yüksek hızında bastırma kuvvetini 40 kilograma kadar artırıyor. Arka görünüm, karbondan yapılmış göz alıcı bir difüzör paneliyle tamamlanıyor.
Önde sekiz yönlü spor koltuklar ve ikili spor arka koltuk sistemi standart olarak sunuluyor.
Turbo GT ile Cayenne'de geliştirilmiş performans, yeni bir kullanıcı arayüzü ve yeni çalışma mantığı ile yeni nesil Porsche İletişim Yönetimi (PCM) sistemi pazara sunuluyor. Daha önce olduğu gibi PCM 6.0, Apple CarPlay ile tamamen uyumlu olup, Apple Music ve Apple Podcast'lerin geniş kapsamlı entegrasyonuna da izin veriyor.