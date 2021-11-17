Porsche Taycan ailesini genişletiyor: Taycan GTS ve GTS Sport Turismo tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 09:35
Porsche’nin 1963 yılında pazara sunduğu 904 Carrera GTS ile ilk kez tanınan bu üç harf, yani Grand Turismo Sport o tarihten bugüne Porsche hayranları için özel bir anlam taşıyor. Bu efsanevi kombinasyon artık her Porsche model serisinde yer alıyor.
Porsche, tamamen elektrikli spor otomobili Taycan modelinin de GTS kısaltmasını taşıyan yeni bir versiyonunu Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkarıyor. WLTP’ye göre 504 km’ye kadar menzil sunabilen yeni spor model, böylece 500 kilometre menzili aşan ilk Taycan modeli olma özelliğini de taşıyor.
Model yelpazesinin çok yönlü sportif modeli Taycan GTS, Kalkış Kontrolü ile aktif olan güç yüklemesiyle 440 kW (598 PS) gibi etkileyici bir ekstra motor gücü üretiyor. Sıfırdan 100 km/sa hıza her iki gövde seçeneğinde de 3,7 saniye içinde ulaşılabiliyor. İkilinin maksimum hızı 250 km/sa.
Taycan GTS versiyonlarında yapılan güncellemeler ile sürüş menzili de artırılmış. Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile adaptif havalı süspansiyon, yanal dinamikleri etkileyecek şekilde GTS modeline özel olarak uyarlanmış. Opsiyonel arka aks yönlendirme sistemi de otomobili daha da sportif hale getirmiş.
Taycan Sport Turismo'nun model ailesine eklenmesi, seride artık üç gövde modeli bulunduğu anlamına geliyor. Yeni model, Taycan Cross Turismo’nun sunduğu düzeyde günlük pratiklik isteyen, ancak Taycan spor sedanın yol performansını da arayanlar için tasarlanmış.
Arkadaki baş mesafesi Taycan spor sedandaki mesafeden 45 milimetre daha fazla. Koltuklar katlandığında ise 1.200 litreden fazla bagaj kapasitesi sunuyor. Ancak Taycan Sport Turismo modelinde off-road tasarım öğeleri bulunmuyor.
Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo modellerinin 2022 baharında pazara sunulması planlanıyor.
Sunshine Control özellikli panoramik tavan, Taycan GTS modelinde yeni bir opsiyonel özellik olarak sunuluyor. Elektrikle değiştirilebilen bir sıvı kristal film, tavanın şeffaf görünümden mat görünüme geçmesini sağlayabiliyor. Bu özellik, iç mekanı karartmadan otomobilde bulunanların güneş ışınlarından etkilenmesini önlüyor.
Otomotiv sektöründe dünyada bir ilk olan bu özellikle birlikte, tavan ayrı ayrı değiştirilebilen dokuz bölüme ayrılmış. Clear (Şeffaf) ve Matt (Mat) ayarlarına ek olarak, Semi (Yarım) ve Bold (Koyu) özellikleri de seçilebiliyor.