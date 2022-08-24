Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı

'Arabalar' filmi serisinin en popüler karakterlerinden biri olan Sally, Porsche ve Pixar işbirliği ile gerçeğe dönüştü. Monterey Otomobil Haftası'nda satışa çıkarılan özel model düzenlenen müzayede ile 3.6 milyon dolara satıldı.

Haberler - ntv.com.tr 24.08.2022 - 09:25 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 09:39

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 1

Kasım ayında ortak bir çalışmaya başladıklarını açıklayan Pixar ve , 'Arabalar' filminin sevilen karakteri Sally'yi gerçeğe dönüştürdü.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 2

2005 yapımı animasyon filmi 'Arabalar' serisinin en tanınan karakterlerinden biri olan Sally, 911 Sally Special adıyla sadece 1 adet üretildi.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 3

Monterey Haftası'na özel olarak satışa çıkarılan model, yapılan müzayede ile 3.6 milyon dolara satıldı. 

Porsche, elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti. Bu gelirin bir kısmı ABD'deki ve Kanada'daki genç kadınların hayatlarında olumlu değişiklikler yaratmayı hedefleyen Girls Inc.'e ve BM Mülteci Ajansı'na verilecek.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 4

Pixar ekibinin 911 serisinden esinlenerek yarattığı karakter mevcut 911 Carrera GTS formunda gerçek hayata uyarlandı.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 5

477 beygir gücü ve 569 Nm tork üreten çift turbo 3.0 litrelik motorla tanıtılan 'Sally Special', yedi vitesli manuel şanzımanla geliyor.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 6

Öncelikle Porsche'nin skalasında bulunmayan Sally Carrera'nın rengi Pixar ve Porsche tarafından özel olark üretilmiş ve Sally Blue Metallic adı verilmiş.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 7

Aracın, Sally Carrera ile benzerlikleri de dikkat çekiyor. Aracın spoilerı açıldığı zaman kendini belli eden karakterin dövmesine kadar her detay düşünülmüş.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 8

Animasyon filminde aracın içi görünmüyor olsa da dışarıda kullanılan mavi tonlar içeride de hakim. Direksiyonda sürüş modunun değiştirildiği tuşta da Şimşek McQueen göndermesi olarak "KACHOW! MODE" ibaresi yer alıyor.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 9

Aracın içinde çeşitli kısımlarda Arabalar filminin logosu kullanılmış.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 10
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 11
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 12
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 13
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 14
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 15
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 16
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 17
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı - 18

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