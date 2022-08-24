Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı rekor fiyata satıldı

Monterey Otomobil Haftası'na özel olarak satışa çıkarılan model, yapılan müzayede ile 3.6 milyon dolara satıldı.

Porsche, elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti. Bu gelirin bir kısmı ABD'deki ve Kanada'daki genç kadınların hayatlarında olumlu değişiklikler yaratmayı hedefleyen Girls Inc.'e ve BM Mülteci Ajansı'na verilecek.