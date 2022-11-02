Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi

Porsche’nin 718 model ailesine son katılan Style Editions oldu. Yeni Porsche 718 Boxster Style Edition ve 718 Cayman Style Edition spor modelleri önümüzdeki sene Avrupa’da satışa sunulacak.

Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 1

Porsche’nin 718 model ailesine son katılan Style Editions oldu.

Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 2

Porsche’nin Style Edition olarak sunduğu modellerin kaputunun altında değişen birşey yok. 2.0 litrelik Boxer motor, çift kavramalı otomatik vites veya altı ileri manuel vites seçeneğiyle geliyor.

Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 3

ARTIRILMIŞ STANDART DONANIM

718 Boxster ve Cayman Style Edition’da LED gündüz farlarına sahip BiXenon ana farlar, arka görüş kamerası dahil ParkAssist, Apple CarPlay, hız sabitleyici, yağmur sensörü dahil otomatik kararan dış ve iç aynalar, ısıtmalı çok fonksiyonlu deri direksiyon, ısıtmalı koltuklar, çift bölgeli otomatik klima ve dikişli siyah deri döşeme standart olarak sunuluyor.

Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 4

Style Edition modellerini 0’dan 100 km hıza manuel vitesle 5,1 saniyede, yedi vitesli otomatik seçeneğiyle 4,7 saniyede ulaşıyor. Şanzımanlardan bağımsız olarak araçların maksimum hızı ise 275 kilometre.

Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 5

Araçlara gelen en önemli özellik ise renk seçenekleri. Modeller Iced Berry Metalik ve Ruby Star Neo adı verilen renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 6

Porsche, Roby Star Neo adını verdikleri rengin 964 Carrera modeline bir saygı duruşu olduğunu belirtiyor.

Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 7
Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 8
Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 9
Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 10
Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 11
Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 12
Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 13
Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi - 14

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER