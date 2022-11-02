Porsche'den 718 Boxer ve Cayman'a stil paketi

ARTIRILMIŞ STANDART DONANIM

718 Boxster ve Cayman Style Edition’da LED gündüz farlarına sahip BiXenon ana farlar, arka görüş kamerası dahil ParkAssist, Apple CarPlay, hız sabitleyici, yağmur sensörü dahil otomatik kararan dış ve iç aynalar, ısıtmalı çok fonksiyonlu deri direksiyon, ısıtmalı koltuklar, çift bölgeli otomatik klima ve dikişli siyah deri döşeme standart olarak sunuluyor.